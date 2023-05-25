رئيس هيئة الأبنية التعليمية: لدينا خطة لإنهاء أزمة كثافة الفصول خلال 5 سنوات

الحوار الوطني، قال اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، إن الهيئة لديها خطة استراتيجية لتطوير الأبنية التعليمية في مصر وزيادة معدلات بناء الفصول بما يتناسب مع الزيادة السكانية، مطالبا بتخصيص عدد من الأراضي لصالح الهيئة وستنتهي أزمة كثافة الفصول خلال 5 سنوات.

وأوضح الديب، خلال كلمته بجلسة التعليم قبل الجامعي خلال الحوار الوطني، أن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية ما يقرب من 116 ألف فصل، مطالبا برفع القيود عن المباني في غير حيز الطيران المدني، بجانب توفيق أوضاع الهيئة مع الأوقاف لإعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح الأبنية التعليمية، وتخصيص أراضي جديدة لبناء مدارس مع كل مشروع استثماري، وكذلك الأمر مع المور العقاري.

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وأضاف الديب، "عندنا مشكلة كبيرة في تضاعف الميزانية أنا دخلت الهيئة كنا 2 مليار دلوقتي ميزانيتنا 13 مليار وبردو مش ملاحقين لإن الزيادة السكانية بتطاردنا والحل في استراتيجية واضحة عشان نوفر لكل منطقة مدارسة بكثافة فصول معينة بتوفير الأراضي والأموال المطلوبة لإنشاء المدارس".

ختام فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني

تختم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

موضوعات جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم

تعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

الفئات المشاركة في الحوار الوطني

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

تُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.