الحوار الوطني، القومي للبحوث التربوية: السياسة التعليمية فى مصر تتغير بتغير الوزير

الحوار الوطني، قالت فاتن عزازي، عضو مجلس إدارة مركز القومي للبحوث التربوية، إن السياسة التعليمية فى مصر غير مستقرة وتتغير بتغير الوزير مما تسبب فى ضعف النظام التعليمي فى مصر.

وأوضحت "عزازي" خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الأولى للجنة التعليم بالمحور المجتمعي فى الحوار الوطني، أن مصر كانت من أوائل الدول التي تستقبل وفودا للاستفادة من خبراتها التعليمية، ولكن مع الزيادة السكانية تقلص الإنفاق على الخدمات الأساسية والأكثر تأثرا منها كان التعليم خاصة فى ارتفاع الكثافة وانخفاض عدد المعلمين.

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وأضافت أن المنظومة التعليمية تعاني من مشكلات إدارية كبيرة خاصة ضعف المؤسسات المستقلة التي تهتم بالتعليم، بالإضافة إلى إنشاء كيانات جديدة أخذت دور القديمة القائمة بالفعل فتفرقت المسئولية وضاعت المحاسبية.

واقترحت وجود كيان ثابت ومستقل لرسم السياسة التعليمية للدولة، فضلا عن إعادة هيكلة الهيئات القومية المستقلة للتعليم، وإنهاء جميع قرارات تسيير الأعمال للهيئات المستقلة التابعة للتعليم.

ختام فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني

تختم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

موضوعات جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم

تعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

الفئات المشاركة في الحوار الوطني

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

تُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.