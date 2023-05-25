الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

انقلاب سيارة محملة بالسمن بطريق القناطر

انقلاب سيارة بالقليوبية،
انقلاب سيارة بالقليوبية، فيتو

شهدت منطقة كمين باسوس التابع لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة نقل محملة بالسمن على الطريق ما أدى إلى تعطيل حركة المرور، ونجحت الأجهزة الأمنية برفع وتجنيب السيارة، وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى، بعد توقف دام حوالي ساعة واحدة دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري بمنطقة كمين باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

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انتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث وتم رفع وتجنيب السيارة باستخدام معدات مجلس مدينة القناطر الخيرية، وإعادة الحركة المرورية على الطريق مرة أخرى.

وبالمعاينة تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل أعلي الطريق الدائري، بمنطقة كمين باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى انقلابها.

حوادث الطرق المرورية 

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرصاد، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

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اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية انقلاب سيارة نقل ثقيل حادث انقلاب سيارة نقل مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية

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