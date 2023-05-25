الخميس 25 مايو 2023
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سياسة

مدير مركز القاهرة للدراسات: ضرورة تأسيس لجنة بموازنة الدولة للإنفاق على القضية السكانية

الحوار الوطني ،فيتو
الحوار الوطني ،فيتو

الحوار الوطني، رحب الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بالحضور والمشاركين في مناقشة القضية السكانية.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجي، أن القضية السكانية لابد أن ننظر إليها من الناحية الاقتصادية، لافتا إلي ضرورة تأسيس لجنة علي موازنة الدولة للإنفاق علي القضية السكانية، لافتا إلى أن القضية السكانية تؤدي إلي العديد من المشكلات مثل البطالة وغيرها.

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وأوضح عبد الموجود، أنه لابد من التفكير كيفية الاستفادة من الزيادة السكانية، لأن  سوق العمل حاليا مختلف تماما ويحتاج إلي الايد العاملة.

واستكمل؛ ضرورة إعادة صياغة للمفهوم وتشجيع الكليات العملية، وتدريب جيد سواء حكومي أو خاص، وحينها سنجد حل الزيادة السكانية، ومن ناحية أخري، تقنين لمعدل السكان أمر جيد ولكن لن يتم بين ليل وضحاها، موصخا إلى ضرورة امتصاص الزيادة السكانية في السوق المصري.

وأوضح، أن الهند والصين قامت بتجربة مماثلة، وليهم مدرسة وتصدر عماله، ولديها خدمات واستطاعت حل مشكلة الزيادة السكانية بشكل اخر

وتابع: لابد من وجود تشريعات وتدريب الزامي وتدريب حكومي، وهيكلة التدريب الحكومي

ختام فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني 

تختم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

موضوعات جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم

تعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

الفئات المشاركة في الحوار الوطني

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.
تُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.

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