الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

المتغيرات المكانية بشرق الإسكندرية تزيل 7 تعديات

إزالة المتغيرات المكانية،
إزالة المتغيرات المكانية، فيتو

 قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق  الإسكندرية، إنه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، شن الحي حملة إزالة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات المقامة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية وفقا للنقاط التي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بالحي، موضحا أن الحملة أسفرت عن إزالة ٧ نقاط متغيرات مكانية عبارة أسوار ومبان دور أرضي تم بناؤها بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون، وتم إزالة تلك التعديات إزالة كلية حتى سطح الأرض.

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 وأكد حبيب، على كافة المسئولين بضرورة تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة متابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بكافة أشكالها بصورة مستمرة للحفاظ على أملاك الدولة وهيبة الدولة على أراضيها، والاستمرار فى التصدى بكل حزم لكافة صور التعديات التى تُرصدها وحدة المتغيرات المكانية وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

 جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي، والمهندس إسلام عودة مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة، وكريم محمود وأحمد رحيمة أعضاء مكتب السكرتير العام المساعد، وأحمد ياسين عضو مكتب متابعة المحافظ، والتحفظ السريع بالمحافظة، ومهندس المتغيرات بالمحافظة ومدير ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية، وكافة الإدارات المعنية بالحي.

 

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