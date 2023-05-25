الخميس 25 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

محمد عكاشة: أوقات الأزمات فرصة ذهبية للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة

محمد عكاشة خلال المؤتمر
محمد عكاشة خلال المؤتمر الصحفي، فيتو

أكد محمد عكاشة الخبير التكنولوجي والشريك الإداري لصندوق ديسربتيك أن أوقات الأزمات مثل فترة كورونا والأزمات المالية تعد فرصة كبيرة للاستثمار فى شركات التكنولوجيا الناشئة مشيرا إلى أن شهية المستثمرين والصناديق الاستثمارية تكون مفتوحة لدعم والاستثمار فى تلك النوعية من الشركات خلال أوقات الأزمات. 

شركات التكنولوجيا الناشئة 

وقال خلال مؤتمر صحفى أنه رغم الأزمات الحالية فإن مصر سوق كبير يضم أكثر من 100 مليون مستهلك ومعظم الشعب المصري من الشباب 75٪؜ أقل من 40 سنة ومعظمهم يمتلكون وسيلة للاتصال بالإنترنت ومعظمهم يملكون اجهزة محمول ذكية وفي ظل دعم حكومي للتحول الرقمي والشمول المالي في كل المجالات فإن  مصر مليئة بالفرص لشركات التكنولوجيا الناشئة للإبداع واستخدام التكنولوجيا لخلق حلول للمشكلات التي تواجه الافراد والشركات.

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وأشار إلى أن  التحديات هي جزء من طبيعة ريادة الأعمال والشركات والمؤسسين الذين يملكون المرونة والقدرة على تنفيذ أهدافهم هي الشركات التي تنجح في النهاية وفي مصر حاليا كثير من هذه النماذج.

وحول هجرة الكثير من الشركات ورواد الأعمال السوق المصرية والاستثمار في بعض الدول العربية أوضح ان الدول العربية حاليا تملك سيولة مالية لا تملكها معظم دول العالم وبالتالي هي تجتذب كتير من الشركات الناشئة من كل أنحاء العالم للعمل بها والحصول على التمويل السخي ومصر ليست استثناء.

وبالنسبة للرؤية الاستثمارية  بالنسبة للسوق المصرية بعد الدعم الأخير من الوكالة الفرنسية للتنمية أوضح ان المستثمرين الدوليين الذين يمتلكون خطط استثمارية طويلة الأجل مازالوا يرون في مصر فرص كبيرة للاستثمار والدليل استثمار مؤسسة مثل الوكالة الفرنسية في صندوق ديسربتك في هذا التوقيت الذي يراه الكثير توقيت صعب. 

وأشار  إلى إيمانهم  بالسوق المصرية والفرص فيه واستمرارهم  في تنفيذ الخطط  الاستثمارية في عام 2023 مع التركيز  على الاستثمار في الشركات والمؤسسين الذين لديهم القدرة على النمو بأعمالهم بشكل صحي وبأكثر كفاءة وإدارة مصاريف شركاتهم بشكل متزن بجانب التركيز  على الشركات التي تمتلك منتج قابل للتصدير وتعتمد على منتجات محلية وليست لديها التزامات كبيرة إلا بالعملة المحلية حيث تم الاستثمار في 14 شركة حتى الآن مع وجود خطة طموحة للاستثمار في 14 شركة أخرى خلال 2023/ 2024 حيث استثمرنا حوالي 40 ٪؜ من حجم الصندوق البالغ 36 مليون دولار حتى الآن رغم التحديات التي مرت بها سوق الشركات الناشئة. 

وبالنسبة لطرح الشركات الناشئة في البورصات سواء العالمية او المحلية أشار إلى أنه لابد من اتخاذ قرار الطرح في المرحلة المناسبة بدون تسرع كما حدث في تجربة فوري واي فاينانس متوقعها طرح شركات تكنولوجية أخرى في البورصات المصرية والخليجية في خلال 2024 -2025. 

المبالغة فى التقييم 

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وحول مبالغة  أصحاب الشركات الناشئة في تقييم شركاتهم مما يجعل المستثمرين يحجمون عن العمل معهم أشار إلى أن  المبالغة كانت موجودة ولا تأتي من أصحاب الشركات الناشئة ولكن من المستثمرين الذين يوافقون على هذه التقييمات المعروضة مشيرا إلى أن  هذه المرحلة أصبحت من الماضي لان بعد الازمة العالمية أصبح المستثمرين أكثر وعيا بضرورة ان التقييمات لابد ان تعبر عن القيمة الواقعية وطبقا لأداء الشركة الناشئة 

وأوضح أن  دور صناديق الاستثمار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال  ليس فقط تمويل الشركات ولكن دعمها بطرق مختلفة مثل تقديم الاستشارات الفنية والاستراتيجية لفريق الادارة في المرحلة الاولى وهي الـ 18 شهر الأولى في عمر الشركات. 

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