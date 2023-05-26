الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

لجنة برلمانية تناقش موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان الإثنين المقبل

لجنة حقوق الإنسان
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فيتو

تناقش لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب خلال اجتماعها الإثنين المقبل، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، مشروع موازنة الجهاز الإداري للسنة المالية 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

الجلسة العامة لمجلس النواب 

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم الأحد الموافق 28 من شهر مايو الجاري.

 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

-إعلانات-

 

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحكومة بتنفيذ ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات في هذا الشأن.

 

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة، استكمال مناقشة التقرير، وتركزت ملاحظات النواب، على زيادة الاقتراض، وارتفاع خدمة الدين العام.

 

انتقد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، زيادة العجز والدين الخارجي، في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

 

وأشار إلى أن هناك مخالفات دستورية في نسب مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة.

 

وشن النائب هجوما حادًّا على الحكومة بسبب عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الاقتصادية، قائلا: الحسابات الختامية بها مخالفات فجة، و"بايخة" تستوجب الحل، قائلا: لا بد من وقفه.

 

من جانبه اعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على لفظ "بايخة" باعتبارها خارج السياق، معلنًا حذفها من المضبطة.

 

 سياسة الاقتراض من الخارج

انتقد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج، معلنًا رفضه الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

 

وقال عضو مجلس النواب: "زمان الناس كانت بتقول عشانا عليك يا رب، دلوقتِ الحكومة بتقول عشانا عليك يا صندوق النقد، عشانا عليك يا بنك يا دولي".

 

وانتقد النائب، أن تعلن الحكومة تحقيق فائض أولي في الموازنة وفي نفس الوقت الديون تتزايد، قائلا: نحتاج تقرير عن حجم الدين الحقيقي، لا سيما في ظل وجود تناقض واضح بين الأرقام.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي بأنه في الوقت الذي تلجأ فيه الدولة للاقتراض تقاعست عن تحصيل إيرادات بنحو 37 مليار جنيه.

 

الاقتراض من الخارج

وقال عضو البرلمان: في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاقتراض من الخارج، هناك تأخير في استغلال الديون بنحو 1،6 مليار جنيه، متابعا: "كل هذا وفي النهاية نذهب للأسف نستلف ونحمل الأجيال أعباء كبيرة".

 

كما رفض النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات، قائلًا: في الخارج الأسعار تزيد بنسب كل مدة، لكن في مصر الأسعار بتزيد في اليوم مرة واتنين وتلاتة".

 

وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "مصر لا تشكو قلة المال ولكن تشكو قلة الرجال"، منتقدًا استمرار التوسع الاقتراض من الخارج.

 

ورفض النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، منتقدًا ما جاء به من أرقام.

 

وقال: خدمة الدين كانت 550 مليار جنيه، أصبحت 584 مليار جنيه، متسائلا:"رايحين فين بالأرقام دى؟، متابعا: لانفترى على الحكومة، ولكن مصر تستحق حكومة اقتصادية بامتياز.

 

سعر الدولار

 وأضاف ضياء داوود: سعر الدولار وصل إلى حدود تجاوزت السعر المعلن على اللوحة، قائلًا: "لا يجوز أن نخالف ضميرنا، ونقول إن البلد ماشية كويس وهي غير كده".


الارتفاع الكبير في أسعار السلع

وانتقد الارتفاع الكبير في أسعار السلع، قائلًا: "كنا معترضين إن سعر كيلو اللحمة وصل لـ 250 جنيه، دلوقتِ بنقول يا ريت نرجع للسعر ده"، متابعًا: "اختلافنا مع السياسيات، ونستهدف سياسات اقتصادية جديدة".


التضخم العالمي

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التضخم العالمي، أحد أهم أسباب زيادة فوائد الدين من 550 مليار جنيه إلى 584 مليار جنيه.

وقال الوزير: "لسنا مسؤولين عن التضخم العالمي الذي حدث"، موضحًا ارتفاع معدل التضخم العالمي، مما اضطر لزيادة أسعار فوائد التمويل، وهو ما أثر في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما تسبب ارتفاع معدل التضحم الداخلي.


ارتفاع سعر الفائدة

وأشار إلى أن سعر الفائدة وصل إلى نسبة 18،75%، وهو ما انعكس على زيادة تكاليف خدمة الدين حتى تصل إلى 584 مليار جنيه.

وعن ملاحظات بعض النواب، فيما يتعلق بعدم اعتماد موازنات الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية، أنه بناء على توصيات لجنة الخطة والموازنة تم الانتهاء من اعتماد مجالس إدارات الهيئات الخدمية والاقتصادية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع معدل التضخم الحساب الختامي للموازنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموازنة العامة للدولة خدمة الدين العام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

مواد متعلقة

روشتة النواب للسيطرة على أزمة اللحوم الحمراء.. تكثيف الرقابة.. التوسع فى محاصيل الأعلاف.. واستخدام الهندسة الوراثية

لكمات واشتباكات بالأيدي بين النواب، قتال شوارع تحت قبة برلمان بوليفيا (فيديو)

خطة النواب توافق على رسوم جديدة.. 10% على الفاتورة الجمركية.. والمسرح والسينما والأسماك ضمن القائمة

عقوبات رادعة في مواجهة التحرش أمام تشريعية النواب

الأكثر قراءة

أخبار مصر: رد رسمي على الزمالك بشأن كهربا، تطور خطير في صحة الفنان أحمد إبراهيم، رسالة مبكية من صلاح بعد ضياع حلم أبطال أوروبا

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

على مسؤولية إسلام صادق: رحيل كهربا عن الأهلي وخبر صادم لـ علي معلول

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

مش هيقدر يمشي، تطور خطير في حالة الفنان أحمد إبراهيم الصحية

حلق وقميص شفاف، أحمد سعد يقلب تويتر بعد إطلالته المثيرة في حفل جدة

ميدفيديف يكشف عن 3 سينايوهات لاختفاء أوكرانيا من الوجود

أسرة شاب عثر عليه مخنوقا تتسلم جثمانه في حلوان

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا ترصده لأول مرة، إعصار حلزوني في القطب الشمالي

بدء غرق مدينة نيويورك الأمريكية بسبب وزنها

إيلون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرس شرائح في دماغ البشر

مقتل رجل بطريقة غريبة إثر هطول أمطار غزيرة في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

أسعار النحاس اليوم الجمعة 26-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

استجابة لدعوة الأوقاف.. صيغة الصلاة على النبي بعد الجمعة بمساجد مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية