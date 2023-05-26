لجنة برلمانية تناقش موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان الإثنين المقبل

تناقش لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب خلال اجتماعها الإثنين المقبل، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، مشروع موازنة الجهاز الإداري للسنة المالية 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الجلسة العامة لمجلس النواب

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم الأحد الموافق 28 من شهر مايو الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

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وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحكومة بتنفيذ ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات في هذا الشأن.

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة، استكمال مناقشة التقرير، وتركزت ملاحظات النواب، على زيادة الاقتراض، وارتفاع خدمة الدين العام.

انتقد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، زيادة العجز والدين الخارجي، في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن هناك مخالفات دستورية في نسب مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة.

وشن النائب هجوما حادًّا على الحكومة بسبب عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الاقتصادية، قائلا: الحسابات الختامية بها مخالفات فجة، و"بايخة" تستوجب الحل، قائلا: لا بد من وقفه.

من جانبه اعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على لفظ "بايخة" باعتبارها خارج السياق، معلنًا حذفها من المضبطة.

سياسة الاقتراض من الخارج

انتقد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج، معلنًا رفضه الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وقال عضو مجلس النواب: "زمان الناس كانت بتقول عشانا عليك يا رب، دلوقتِ الحكومة بتقول عشانا عليك يا صندوق النقد، عشانا عليك يا بنك يا دولي".

وانتقد النائب، أن تعلن الحكومة تحقيق فائض أولي في الموازنة وفي نفس الوقت الديون تتزايد، قائلا: نحتاج تقرير عن حجم الدين الحقيقي، لا سيما في ظل وجود تناقض واضح بين الأرقام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي بأنه في الوقت الذي تلجأ فيه الدولة للاقتراض تقاعست عن تحصيل إيرادات بنحو 37 مليار جنيه.

الاقتراض من الخارج

وقال عضو البرلمان: في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاقتراض من الخارج، هناك تأخير في استغلال الديون بنحو 1،6 مليار جنيه، متابعا: "كل هذا وفي النهاية نذهب للأسف نستلف ونحمل الأجيال أعباء كبيرة".

كما رفض النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات، قائلًا: في الخارج الأسعار تزيد بنسب كل مدة، لكن في مصر الأسعار بتزيد في اليوم مرة واتنين وتلاتة".

وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "مصر لا تشكو قلة المال ولكن تشكو قلة الرجال"، منتقدًا استمرار التوسع الاقتراض من الخارج.

ورفض النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، منتقدًا ما جاء به من أرقام.

وقال: خدمة الدين كانت 550 مليار جنيه، أصبحت 584 مليار جنيه، متسائلا:"رايحين فين بالأرقام دى؟، متابعا: لانفترى على الحكومة، ولكن مصر تستحق حكومة اقتصادية بامتياز.

سعر الدولار

وأضاف ضياء داوود: سعر الدولار وصل إلى حدود تجاوزت السعر المعلن على اللوحة، قائلًا: "لا يجوز أن نخالف ضميرنا، ونقول إن البلد ماشية كويس وهي غير كده".



الارتفاع الكبير في أسعار السلع

وانتقد الارتفاع الكبير في أسعار السلع، قائلًا: "كنا معترضين إن سعر كيلو اللحمة وصل لـ 250 جنيه، دلوقتِ بنقول يا ريت نرجع للسعر ده"، متابعًا: "اختلافنا مع السياسيات، ونستهدف سياسات اقتصادية جديدة".



التضخم العالمي

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التضخم العالمي، أحد أهم أسباب زيادة فوائد الدين من 550 مليار جنيه إلى 584 مليار جنيه.

وقال الوزير: "لسنا مسؤولين عن التضخم العالمي الذي حدث"، موضحًا ارتفاع معدل التضخم العالمي، مما اضطر لزيادة أسعار فوائد التمويل، وهو ما أثر في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما تسبب ارتفاع معدل التضحم الداخلي.



ارتفاع سعر الفائدة

وأشار إلى أن سعر الفائدة وصل إلى نسبة 18،75%، وهو ما انعكس على زيادة تكاليف خدمة الدين حتى تصل إلى 584 مليار جنيه.

وعن ملاحظات بعض النواب، فيما يتعلق بعدم اعتماد موازنات الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية، أنه بناء على توصيات لجنة الخطة والموازنة تم الانتهاء من اعتماد مجالس إدارات الهيئات الخدمية والاقتصادية.