تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

تفسير حلم اللص فى المنام،اللص هو الشخص الذى يرتكب فعلا محرما شرعا وقانونا حيث يقوم بسرقة أموال بالباطل واعتداء على حرمة البيوت، وفى حالة الإمساك به يقام عليه حد السرقة وهو قطع اليد وهذه حدود الله، أما القانون الوضعى يعاقبه بالحبس وكذلك فضيحته أمام الجميع بأنه لص فالسرقة مرفوضة ومحرمة من الله عزوجل لأنها استيلاء على أموال الناس بالباطل هذا فى الواقع أما رؤية اللص فى المنام فلها العديد من التفسيرات المختلفة.

-إعلانات-

تفسير حلم اللص في المنام

ومن يرى اللص في المنام يدل ذلك على وجود شخص يراقب الرائي وقد يدل على شخص حقود في حياة الرائي. ورؤية اللص في المنام للمريض يدل على الشفاء من المرض للمريض.

ورؤية لص بملابس سوداء في المنام يدل على الهم والكرب والمرض وقد يدل على شخص سيئ في حياة الرائي.



تفسير حلم اللص في المنام للرجل

وإذا رأى الرجل لصا يدخل بيته ويسرق أشياءه في المنام يدل ذلك على ديون أو ضائقة مالية أو مشكلات في حياته.

وإذا رأى الرجل في المنام لصا مجهولا يدل على شراكة عمل أو علاقة نسب ومصاهرة.

وإذا رأى الرجل لصا في منزلة ولم يسرق شيئًا يدل على سفر من أجل العمل.

تفسير رؤية اللص للعزباء في المنام

وإذا رأت العزباء في المنام لص يسرق يدل ذلك على زواج أو خطوبة قريبًا ويدل ايضا على تعرفها على شخص مخادع أو خطوبتها لشخص كاذب ومنافق.



تفسير رؤية اللص في المنام للمتزوجة

وإذا رأت المتزوجة لصا في بيتها يدل ذلك على وجود مشاكل زوجية فإذا هجم على بيتها وسرق شئ قد يدل على وجود امرأة أخرى في حياة زوجها.

وإذا رأت المتزوجة أنها تطارد لصا وتخرجة من منزلها يدل ذلك على تخلصها من المشاكل والمنغصات واستقرار حياتها الزوجية.



تفسير رؤية اللص في منام الحامل

وإذا رأت الحامل أن لصا في بيتها وهي تخشى منه في المنام يدل ذلك على سيطرة مشاعر الخوف والقلق عليها وقد يدل على ولادة أنثى.

وإذا رأت الحامل أنها قتلت اللص يدل ذلك على بعض المعاناة في الحمل والولادة ولكنها ستمر بسلام وتضع مولودها.

تفسير رؤية اللص فى المنام للمطلقة والأرملة

وإذا رأت المطلقة أو الأرملة في المنام أنها تطارد لصا وتخرجه من بيتها يدل ذلك على تخلصها من الهموم والأحزان وعلى الشفاء من المرض.

وإذا رأت في المنام لص أسود يدل ذلك على وجود حساد وحقودين في حياتها لا يتمنون لها الخير.

تفسير حلم اللص الذي يحاول دخول البيت

وإذا رأت المتزوجة لص في المنام يحاول دخول بيتها يدل ذلك على وجود أشخاص ماكرين ومخادعين يريدون الضرر والإيذاء لها ولاسرتها. وإذا رأت لص ملثم في المنام يدل ذلك على شخص متخفي يظهر عكس ما يبطن وهو عدو لصاحب الرؤية.

ومن يرى اللص المجهول يدل ذلك على رجل يريد الزواج وينتظر موافقة صاحبة الرؤية.رؤية السارق المجهول يدل على الشفاء من المرض.

تفسير حلم اللص في البيت ولم يسرق شيئا منه

وإذا رأت العزباء في المنام حرامي يسرق الذهب يدل على اقتراب خطوبتها.

وإذا رأت المتزوجة أن لص دخل بيتها ولم يسرق شئ يدل على الراحة بعد العناء وعلى شفاء المريض وعلى السعادة والاستقرار المادي والمعنوي والله اعلم.