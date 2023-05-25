الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

بايدن يعين تشارلز براون رئيسا جديدا لأركان الجيش خلفا لمارك ميلي

الجنرال تشارلز براون،
الجنرال تشارلز براون، فيتو

أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أنَّ الرئيس جو بايدن سيعيّن الخميس قائد سلاح الجوّ الجنرال تشارلز براون رئيسًا لهيئة الأركان العسكرية المشتركة خلفًا للجنرال مارك ميلي.

 

الرئاسة الأمريكية

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّ بايدن سيعلن عزمه على تعيين براون في أعلى منصب عسكري في الولايات المتّحدة خلال حفل سيقام في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

 

الجنرال مارك ميلي

يذكر أن الجنرال مارك ميلي هو من يشغل حاليًّا منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، لكن فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات ستنتهي في وقت لاحق من هذا العام.

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حلف شمال الأطلسي 

تأتي الأنباء حول وجود نية لتعيين براون رئيسًا لأركان الجيش الأمريكي في أعقاب تصريحات للعقيد دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لرئيس البنتاجون، قال فيها إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يقرران إجراء "عملية عسكرية" على أراضي أوكرانيا.

وأفاد ماجريجور بأن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يقرران إجراء "عملية" على أراضي أوكرانيا، ولا يرغبون في الاعتراف بهزيمة نظام كييف".


وأضاف، في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom": "المزاج الداعم لكييف لا يزال قائمًا في واشنطن. 

 

أخشى أن يتم إحضار القوات الجوية والبرية الأمريكية مع قوات الناتو إلى أراضي غربي أوكرانيا في اللحظة الأخيرة من أجل إنقاذ السلطات الأوكرانية بطريقة ما من الإبادة الكاملة".

أعلنت الولايات المتَّحدة المصادقة على بيع نظام دفاع جوي من طراز "ناسامز" ومعدَّات ذات صلة بقيمة 285 مليون دولار لأوكرانيا.


وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إنَّ "أوكرانيا لديها حاجة ملحَّة لزيادة قدراتها الدفاعية ضدَّ الضربات الصاروخية والطائرات الروسية".

وأضافت أنَّ الحصول على هذا النظام ونشره "سيعزِّزان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن شعبها وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية".

 

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