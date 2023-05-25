حريق بمبنى وزارة الدفاع الروسية (فيديو)
أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، باندلاع حريق في إحدى الشرفات بمبنى وزارة الدفاع في موسكو.
وقالت "تاس": "في مبنى وزارة الدفاع على جسر فرونزينسكايا، اندلع حريق في إحدى الشرفات وخدمات الطوارئ حضرت إلى الموقع".
ولم تقدم الوكالة معلومات إضافية، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات قالوا إنها للحريق الذي اندلع بمبنى وزارة الدفاع الروسية.
ومطلع أبريل الماضي، نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن أجهزة الطوارئ أن حريقاً اندلع لفترة قصيرة في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية في وسط موسكو.
وأظهرت لقطات تداولتها وسائل إعلام رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي حينها تصاعد عمود محدود من الدخان الأسود من مقر وزارة الدفاع في شارع زنامنكا بموسكو بالقرب من الكرملين.
وذكرت وكالة "تاس" للأنباء في ذلك الحين أن السلطات أخمدت الحريق الصغير بعد وقت قصير من اندلاعه دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو قتلى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.