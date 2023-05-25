الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

حريق بمبنى وزارة الدفاع الروسية (فيديو)

حريق بمبني وزارة
حريق بمبني وزارة الدفاع الروسية، فيتو

أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، باندلاع حريق في إحدى الشرفات بمبنى وزارة الدفاع في موسكو.

وقالت "تاس": "في مبنى وزارة الدفاع على جسر فرونزينسكايا، اندلع حريق في إحدى الشرفات وخدمات الطوارئ حضرت إلى الموقع".

ولم تقدم الوكالة معلومات إضافية، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات قالوا إنها للحريق الذي اندلع بمبنى وزارة الدفاع الروسية.

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ومطلع أبريل الماضي، نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن أجهزة الطوارئ أن حريقاً اندلع لفترة قصيرة في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية في وسط موسكو.

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل إعلام رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي حينها تصاعد عمود محدود من الدخان الأسود من مقر وزارة الدفاع في شارع زنامنكا بموسكو بالقرب من الكرملين.

وذكرت وكالة "تاس" للأنباء في ذلك الحين أن السلطات أخمدت الحريق الصغير بعد وقت قصير من اندلاعه دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو قتلى.

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