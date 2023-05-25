الخميس 25 مايو 2023
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ثقافة وفنون

ابن شقيق العندليب يهدد بمقاضاة أي جهة تطرح أغنية لعبد الحليم بالذكاء الاصطناعي

العندليب، فيتو
العندليب، فيتو

الذكاء الاصطناعي، أعلن محمد شبانة ابن شقيق العندليب، مقاضاة استخدام صوت عبد الحليم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

 

الأغاني بالذكاء الاصطناعي

وقال “شبانة” عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "تابعت خلال الأيام الماضية بعض محاولات البعض لاستخدام صوت عمي عبد الحليم بتقنية الذكاء الاصطناعي وتركيبه على أغنيات حديثة وكانت تجربة فاشلة وفي غاية السوء وسنتخذ الإجراءات القانونية تجاه الفاعل لأن ذلك يعد تشويهًا لتاريخ ورسالة عمي الفنان عبد الحليم حافظ".

وأضاف شبانة: "أي شخص أو جهة أو شركة ستقوم بهذا الفعل ستتعرض للمساءلة القانونية وسنتخذ حيالها كافة إجراءات القانون الرادعة فصوت عبد الحليم ملك خالص لأسرته دون غيرها وعلى الجميع توخي الحذر من تداول هذه المقاطع المسيئة".

وتابع: "إذا أرادت الأسرة أن تستخدم هذه التقنية في يوم من الأيام فستكون على أعلى درجة من الجودة والحرفية والتقنية لإمتاع عشاق العندليب الأسمر، وستكون برضا من عشاقه ومحبيه حال طلب ذلك منا".

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