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آيفون 14 Pro Max، سعر ومواصفات الجوال في السعودية

هاتف آيفون، فيتو
هاتف آيفون، فيتو

آيفون 14 Pro Max, يبحث العديد من المستخدمين عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية عن مواصفات وسعر جوال آيفون 14 Pro Max.. وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات وسعر جوال آبل آيفون 14 Pro Max. 

 

جوال آيفون 14 Pro Max 

وبالنسبة لمواصفات جوال آيفون iPhone 14 Pro Max يأتي بمعالج آبل من نوع A16 Bionic بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 5-core graphics من شركة آبل. 

ويأتي الجهاز بأبعاد 160.7×77.6×7.85 ملم مع وزن 240 جرامًا كما يدعم الهاتف شريحة اتصال من نوع Nano Sim وشريحة اتصال من نوع eSim مع دعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

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وبالنسبة لخامات الجوال فهو يأتي مع واجهة درع السيراميك مع‏ ‏سطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع مع فريم من معدن الستانلس ستيل كما يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 المقاوم للماء حتى 6 أمتار لمدة نصف ساعة.

وبالنسبة للشاشة فهي تأتي بشكل جديد كليًّا، حيث تأتي بشكل قطع يسمى الجزيرة المتحركة في منتصف الشاشة وتأتي من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمساحة 6.7 إنش بدقة 1290×2796 بكسل مع معدل كثافة بكسلات بمعدل 460 بكسل لكل بوصه بالإضافة إلى طبقة مقاومة للخدش مع توافق الشاشة بالكامل لخاصية الـ Always On Display بالإضافة إلى معدل التحديث الـ 120Hz مع خاصية الـ HDR10 مع سطوع  يصل الي 2000 شمعة.

ويتوفر جوال آيفون 14 Pro Max بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت  والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

 أما الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت والإصدار الرابع يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

وبالنسبة للكاميرات فالكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وتدعم الأوتوفوكس, كما يوجد عدسة ثانية للـ Face ID والعزل أما الكاميرا الخلفية فتأتي ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS.

 أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8، وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 3X، وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع، كما يوجد سنسور TOF 3D لعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

سعر الجوال في السعودية 

ويدعم الجوال تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 25 و30 و60 و120 إطار في الثانية الواحدة.

كما يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، وبالنسبة لسعر الجوال فهو يتوفر في المملكة العربية السعودية للنسخة 128 جيجا بسعر 5000 ريال، وللنسخة 256 جيجا بسعر 5500 ريال، وللنسخة 512 جيجا بسعر 6400 ريال، وللنسخة 1 تيرا بسعر  7000 ريال.

 

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