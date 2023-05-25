الدوري الإسباني، ريمونتادا تاريخية لإسبانيول تعيد أتليتكو مدريد للمركز الثاني

الدوري الإسباني، تعادل فريق أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب ماريو لوبيز معقل فريق أوساسونا في الجولة 36 من الليجا.

وتقدم أتليتكو في النتيجة بثلاثة أهداف البداية عن طريق ساؤول في الدقيقة 21 وتبعها ثنائية جريزمان في الدقيقة 44 و46 ليعود أوساسونا ويقلب الطاولة بإحراز 3 أهداف عن طريق مونتيس في الدقيقة 64 وخوسيلو من ركلة جزاء في الدقيقة 75 والهدف الثالث عن طريق سوزا في الدقيقة 79.

-إعلانات-

رابطة الدوري الإسباني

واتخذت رابطة الدوري الإسباني “رابطة الليجا” 4 قرارات في أزمة العنصرية التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال مباراة فالنسيا.

وشهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي أقيمت الأحد الماضي في بطولة الدوري الإسباني، أحداثًا مؤسفة تعرض لها فينيسيوس على يد جماهير فالنسيا.

وهاجمت بعض جماهير الخفافيش نجم ريال مدريد بهتافات وإشارات وشتائم عنصرية، وهو ما دفعه للتوجه نحو المدرجات للرد عليهم، وتسبب تصرف فينيسيوس دفع لاعبي فالنسيا للاشتباك معه، قبل أن يتدخل نجوم ريال مدريد لاحتواء الموقف، ثم غادر اللاعب المباراة مطرودًا.

اجتماع رابطة الدوري الإسباني

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أعضاء رابطة الدوري الإسباني، اجتمعوا لمدة 7 ساعات للنظر في أزمة العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس.

إلغاء البطاقة الحمراء لنجم ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة أن لجنة المسابقات قررت إلغاء البطاقة الحمراء التي تعرض لها فينيسيوس بعد الاطلاع على كافة المقاطع المصورة للمباراة،بعدما تبين عدم وجود أي خطأ على اللاعب البرازيلي، وبناء عليه تم رفع العقوبة، مما يمكنه من المشاركة ضد رايو فاليكانو بشكل طبيعي.



إيقاف حكم ريال مدريد وفالنسيا

وأعلنت لجنة التحكيم الإسبانية، استبعاد الحكم إيجناسيو إيجليسياس فيانويفا الذي أدار مباراة فالنسيا وريال مدريد، لمدة مباراتين.

وجاء هذا القرار نتيجة إشهار بطاقة حمراء لفينيسيوس، رغم تعرض اللاعب للإساءة ولكنه أصدر قرارًا خاطئًا، أسهم في اشتعال الأجواء.



عقوبة قاسية على فالنسيا والجماهير

كما قررت رابطة الليجا، معاقبة نادي فالنسيا بإغلاق مدرج ماريو كمبس في ملعب "مستايا" والذي صدرت منه الشتائم العنصرية ضد فينيسيوس وتغريم فالنسيا 45 ألف يورو، ويمكن الاستئناف على القرار خلال 10 أيام من تاريخ الحكم.

لاعب برشلونة يدعم فينيسيوس

وشهدت مباراة بلد الوليد وبرشلونة شهدت لقطة مميزة كان بطلها البرازيلي رافينيا لاعب البارسا، الذي لم يفوت الفرصة لدعم مواطنه فينيسيوس جونيور نجم الغريم التقليدي ريال مدريد، في ظل الإهانات العنصرية التي يتعرض لها الفتى الأسمر خلال الفترة الأخيرة.

وبدا أن رافينيا أراد التسجيل لدعم فينيسيوس، حيث كان يريد خلع قميصه إذا تمكن من تحقيق مبتغاه للكشف عن رسالة دعم خاصة، ورغم أنه غادر الملعب عقب استبداله دون إحراز هدف، إلا أنه حقق هدفه بخلع قميصه ليرسل دعمه.

وظهرت الرسالة بعد أن تم استبدال رافينيا على ظهر القميص الداخلي أيضا، ليتم تداول الصور بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينال اللاعب إشادة واسعة.

اعتقال 4 أشخاص بعد واقعة فينيسيوس جونيور

وأعلنت الشرطة الإسبانية، عن اعتقال 4 أشخاص، بسبب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد، بعد التهكم على اللاعب.

سبب القبض على الأشخاص

وأكدت الشرطة، في بيان نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "القبض على هؤلاء، جاء بسبب تعليقهم دمية بقميص فينيسيوس جونيور على جسر بالقرب من المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد".

ووقعت هذه الحادثة في نهاية يناير الماضي، قبل ديربي كأس الملك بين الريال وأتلتيكو.

وجرى تعليق لافتة شهيرة آنذاك بعنوان: "مدريد تكره الريال"، وبجوارها دمية معلقة من رقبتها تحاكي رجلا مشنوقا مرتدية قميص ريال مدريد واسم فينيسيوس جونيور.

أزمة الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس

ويأتي هذا التحرك بعد الضجة التي حدثت، نظرا للحادث العنصري الذي تعرض له البرازيلي فينيسيوس جونيور من قبل مشجعي فالنسيا، خلال مواجهة الفريقين الأحد الماضي، ضمن الجولة 35 من الليجا.

وهتفت جماهير فالنسيا كثيرًا ضد فينيسيوس، ووصفته بالقرد، قبل تورطه في شجار مع لاعبي الفريق المنافس، ليُطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد ضربه أحد لاعبي فالنسيا في الدقيقة (98).

وبعد الواقعة، نشر فينيسيوس عدة بيانات وصف خلالها إسبانيا بأنها بلد العنصرية، مشيرا إلى عدم تحرك المسؤولين سواء في رابطة الليجا أو اتحاد الكرة، لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المذنبين.

كما استشهد بواقعة "الدمية" في مقطع فيديو أمس، قائلا: "كل جولة خارج سانتياجو برنابيو هي مفاجأة غير سارة، فقد كان هناك الكثير هذا الموسم: أمنيات الموت، دمية مشنوقة، صرخات إجرامية كثيرة وجميعها مسجلة".

بيان ريال مدريد لمساندة فينيسيوس جونيور

أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا دعما للاعبه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ضد العبارات العنصرية التي صدرت ضده خلال مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وأكد البيان:"يُظهر نادي ريال مدريد رفضه بشدة ويدين الأحداث التي وقعت أمس ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور".

وواصل البيان:"تشكل هذه الحقائق هجوما مباشرًا على نموذج التعايش لدولة القانون الاجتماعية والديمقراطية، ونعتبر أن مثل هذه الهجمات تشكل أيضا جريمة كراهية، ولهذا السبب تقدم بشكوى مقابلة إلى مكتب المدعي العام للدولة وتحديدًا إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، حتى يمكن التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات.

وواصل البيان:"تحدد المادة 124 من الدستور الإسباني وظائف مكتب المدعي العام لتعزيز عمل العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة لهذا ونظرًا لخطورة الأحداث التي وقعت لجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة للدولة دون المساس بظهوره كمقاضاة خاصة في الإجراءات التي يتم البدء فيها".