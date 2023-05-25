محمد حلمي: على الزمالك اتخاذ قرار سريع بشأن أوسوريو وهذا رأيي في موسيماني

الزمالك، أكد محمد حلمي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، طريقة لعبه غير مناسبة مطلقا لحالة اللاعبين في الوقت الحالي.

وقال حلمي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أوسوريو قام بإجراء تغيير كلي في طريقة اللعب، واللاعب المصري عندما يحصل على تعليمات مُركبة ومزدوجة فأنه لا يستوعبها جيدًا، حتى أن بعض اللاعبين لا تتحمل الضغط العصبي، والمدرب الكولومبي قام باللعب بأسلوب جديد يحتاج عناصر جيدة من الناحية البدنية".

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وأضاف: "المهم أن يكون تطبيق اللاعبين لأي طريقة داخل الملعب بشكل سليم، وطريقة أوسوريو تعتمد على "شغل مركب" للاعبين، وأي هجمة تشكل خطورة على الزمالك في الفترات الأخيرة بسبب عدم القدرة على الاستحواذ أو قطع الكرة عن طريق الضغط، لذلك يكون هناك مساحات كبيرة في الخط الخلفي".

وواصل: "لا أفهم إصرار أوسوريو على طريقة لعبه، عندما يتولى أي مدرب المسؤولية يبدأ من حيث انتهى الآخرون، لحين فرض أسلوب عمله على الفريق، وبدلًا من التراجع عن أفكاره وقناعاته يصر على اللعب بنفس الطريقة".

وأكمل: "لا بد أن يأخذ الزمالك قرارًا سريعًا في ملف أوسوريو، خصوصًا أنه ما زال يسعى لحصد مركز جيد والمنافسة على البطولات القادمة".

وزاد: "حال عدول أوسوريو عن طريقة اللعب وتحقيق نتائج جيدة، يجب أن يبقى في الفريق، لكن حال إصراره على قناعاته يرحل مع البحث عن مدرب آخر".

وأضاف: "ليس معنى نجاح موسيماني مع الأهلي أن يحقق نفس الانجازات مع الزمالك، معظم الأسماء التي جاءت من الأهلي للزمالك لم تحقق النتائج المرجوة باستثناء باتريس كارتيرون، والذي كان لديه لاعبين مميزين في هذا الوقت".

وأتم: "يجب على إدارة الزمالك سرعة حسم الموقف، من أجل الاستعداد للموسم الجديد وتدعيم الفريق بصفقات تتناسب مع قيمة ومكانة النادي".

حسام حسن مرشح لتدريب الزمالك

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة التواصل مع حسام حسن لتدريب القلعة البيضاء خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال المصدر إن مسؤولي الزمالك لم يتواصلوا مع حسام حسن لتدريب الفريق كما نُشِر خلال الفترة الماضية.

وتابع المصدر: حتى هذه اللحظة أوسوريو مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي إلا في حالة حدوث مستجدات.

وأتم المصدر حديثه: “حسام حسن اسم كبير في عالم التدريب وله كامل الاحترام ولكن لم تتواصل إدارة الزمالك معه”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.