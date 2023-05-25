الخميس 25 مايو 2023
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رياضة

إنتر ميلان يهزم فيورنتينا ويتوج بطلا لكأس إيطاليا

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

كأس إيطاليا، حقق إنتر ميلان فوزا هاما على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس إيطاليا للموسم الحالي 2022-2023.

تقدم فيورنتينا بالهدف الأول في الدقيقة 3 عن طريق جونزاليس وعادل الكفة لفريق إنتر ميلان عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 29 وأضاف لاوتارو الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم النيرازوري بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة يتوج إنتر ميلان بطلا لكأس إيطاليا للموسم الحالي 2022-2023، ويحل فيورنتينا في المركز الثاني.

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تشكيل إنتر ميلان 

سمير هاندانوفيتش - دارميان - أتشيربي - باستوني - دينزل دومفريس - باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - تشالهان أوجلو - ديماركو - لاوتارو - دجيكو

 تشكيل فيورنتينا 

بيترو تيراتشيانو - دودو - ميلينكوفيتش - كوراتا - بيراجي - سفيان أمرابط - كاستروفيلي - إيكوني - بونافنتورا - نيكو جونزاليس - كابرال.

كان إنتر ميلان قد تأهل للنهائي على حساب يوفنتوس بعد الفوز عليه، بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتى الذهاب والإياب. 

بينما تأهل فيورنتينا بعد الفوز على كريمونيزي بهدفين نظيفين في مجموع الذهاب والإياب. 

تاريخ مواجهات إنتر ميلان أمام فيورنتينا

التقى إنتر ميلان مع فيورنتينا في 185 مباراة في مختلف المسابقات قبل مواجهة أمس، حيث حقق إنتر ميلان الفوز في 77 لقاء، وحقق فيورنتينا الفوز في 50 مباراة، بينما انتهت 58 مواجهة بالتعادل بين الفريقين.

ونجح لاعبو فيورنتينا في تسجيل 237 هدفا، مقابل 287 هدفا لصالح إنتر ميلان.

ويعتلي النجم الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا لاعب فيورنتينا السابق قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 15 هدفا يليه مواطنه ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان السابق برصيد 11 هدفا.

وكانت آخر مباراة قد جمعت بين إنتر ميلان أمام فيورنتينا قد انتهت بفوز الفيولا فيورنتينا بهدف نظيف على النيراتزوري إنتر، والتي أقيمت في إطار الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم. 

وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها فيورنتينا إلى نهائي الكأس منذ 2014 حين خسر أمام نابولي، مفرطا في فرصة إحراز اللقب الأول منذ 2001 والسابع في تاريخه الذي خاض فيه المباراة النهائية 10 مباريات سابقا.

تاريخ كأس إيطاليا

وتحمل المباراة النهائية بين  إنتر ميلان وفيورنتينا الليلة النهائي رقم 76 من كأس إيطاليا.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي بعدد مرات التتويج (14)، أمام روما (9)، إنتر (8)، لاتسيو (7) وكل من فيورنتينا ونابولي (6).

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