هشام عز العرب يفوز بجائزة الإنجاز مدى الحياة من مجلة أفريكان بانكر 2023 لنجاحاته الاستثنائي

قامت مجلة "أفريكان بانكر" بإختيار هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB، للفوز بجائزة "الإنجاز مدى الحياة" "Lifetime Achievement Award" لعام 2023، حيث قامت لجنة من الخبراء باختياره للفوز بالجائزة بعد تقييم إنجازاته الاستثنائية طوال مسيرته المهنية بالإضافة إلى مساهماته المتميزة بالمجال المصرفي.



تُمنح جائزة "الإنجاز مدى الحياة" "Lifetime Achievement Award" لأفضل مصرفي عمل طوال مسيرته المهنية بلا كلل لتعزيز الخدمات المصرفية، بالإضافة لتقوية دور قطاع الخدمات المالية في القارة الإفريقية، وتقوم اللجنة المٌختصة كل عام بانتقاء أكثر شخصية مؤثرة بالصناعة المصرفية والمالية على مستوى القارة.



وقررت اللجنة اختيار "عز العرب" لمنحه الجائزة عام 2023، وأشارت المجلة أن الاختيار جاء لكونه صاحب بصمة إيجابية واضحة وتأثير غير مسبوق على سوق الخدمات المالية والمصرفية على مستوى القارة، بالإضافة إلى مساهماته الكبيرة في تنمية وتدريب الكوادر المصرفية بإعتباره قدوة ونموذج مثالي يحتذى به، بالإضافة الى نزاهته المعهودة، مما جعله مصدر إلهام للكثيرين داخل وخارج الصناعة المصرفية.



تبرهن الجائزة اعتراف المؤسسات الدولية بنجاحات "عز العرب" غير المسبوقة خاصة خلال فترة رئاسته للبنك التجاري الدولي-مصر، حيث أوضحت المجلة أن قيادة "عز العرب" المحترفة، ساهمت في بناء أحد أكثر بنوك القطاع الخاص نجاحًا في إفريقيا والأسواق الناشئة، مؤكدة ريادة البنك على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية خصوصًا فيما يتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، مما دفع البنك ليتبوأ مكانة رفيعة على قمة القطاع المصرفي.



وفي هذا السياق، عبر "هشام عز العرب" عن امتنانه واعتزازه بإختياره للفوز بتلك الجائزة المرموقة، مؤكدًا أن النجاح لم يكن عملًا فرديًا وإنما جاء نتيجة تفاني والتزام فريق عمل "التجاري الدولي"، والذي كان الدافع الرئيسي لتحقيق سجل حافل من الإنجازات غير المسبوقة للبنك.



وأضاف "عز العرب" أن مثل هذه الجوائز من المؤسسات الدولية المرموقة تبرهن وتؤكد وجود مواهب وكوادر أصحاب إمكانات متفردة بسوق الخدمات المصرفية والمالية بمصر.

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جاء ذلك في إطار احتفالية توزيع جوائز مجلة "African Banker" لعام 2023، خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي يوم 24 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.



والجدير بالذكر أن جوائز "African Banker" تُعتبر إشادة بأفضل الممارسات في الخدمات المصرفية على مستوى قارة أفريقيا، حيث يتم تكريم البنوك صاحبة الريادة وقادة الصناعة المصرفية في أفريقيا، هذا ويُعد حفل توزيع الجوائز حدثًا سنويًا يُنظم بدعم من مجموعة بنك التنمية الإفريقي "باعتباره الراعي الرسمي للحدث"، وصندوق الضمان الأفريقي بصفته الراعي البلاتيني، وبنك التجارة والتنمية كشريك راعي.



جمعت أمسية الاحتفال لفيف من اللاعبين الرئيسيين بالصناعة المصرفية، بالإضافة إلى كوكبة من المسئولين الحكوميين من إفريقيا ومختلف دول العالم، للإشادة بإنجازات المؤسسات والأفراد الذين ساهموا بشكل كبير في إصلاح وتعزيز القطاع المصرفي والمالي في القارة، بجانب دفع نمو الاقتصاد المُستدام بأفريقيا.