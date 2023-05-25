الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 3 قرى والجامعة بالوادي الجديد

قطع التيار الكهربائي
قطع التيار الكهربائي بالوادي الجديد، ڤيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن فصل التيار الكهربائي، صباح اليوم الخميس، عن  قرى الشركة ٨، الشركة ١٧، والشركة ٥٥، والجامعة شمال مدينة الخارجة وذلك لتنفيذ أعمال صيانة دورية تحت إشراف هندسة كهرباء الخارجة.

وقال جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى الشركة والجامعة، مشيرا إلى أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وأضاف رئيس المركز أن ذلك بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد قبل الفصل من خلال كافة القنوات المتاحة للوصول وإعلام المشتركين.

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وتتقدم الوحدة المحلية، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفو كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ”القطع المؤقت” للخدمة، إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة اقطاع التيار.

 

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