الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

السيطرة على حريق في حظيرتي مواشي بالمنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق في حظيرتي مواشي بالمنيا، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في المنيا على حريق هائل اندلع بحظيرتي لتربية الماشية في قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، بسبب عقب سيجارة مشتعل، مما أسفر عن نفوق 3 رؤوس ماشية دون إصابات بشرية.


تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل حظيرتين لتربية الماشية بقرية زهرة التابعة للوحدة المحلية للبرجاية.


بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بحظيرتين لتربية الماشية ملكًا لكل من: "س.ب"، ر.م" وتم إخماده والسيطره عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون إصابات بشرية، فيما نتج عن الحريق نفوق 3 رؤوس ماشية، وتم التحفظ على مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق، وقد رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب إلقاء عقب سيجارة مشتعل.


وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بنشوب حريق بفرن عيش سياحي بمدينة ملوي في جنوب المنيا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماده دون إصابات بشرية، وأفادت التحريات الأولية أن الحريق اندلع بفرن يقع بالطابق الأرضي بعقار ملك "أحمد رجب عبد الحكيم"، بسبب حدوث ماس كهربائي.

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