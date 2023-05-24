الخميس 25 مايو 2023
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سياسة

تفاصيل زيارة قومي حقوق الإنسان لمستشفى الخانكة للصحة النفسية (صور)

وفد قومي حقوق الإنسان
وفد قومي حقوق الإنسان في زيارة لمستشفى الخانكة، فيتو

نظمت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور وفاء بنيامين جولة تفقدية لمستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بمشاركة عبد الجواد أحمد عضو المجلس، وكل من أسماء فوزي، رضا عبد العزيز أعضاء الأمانة العامة للمجلس، وذلك استمرارا لقيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره في متابعة تطوير قطاع الصحة النفسية ودعم حقوق المرضى النفسيين، وتنفيذا لخطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية. 

مستشفى الخانكة 

استقبل الدكتور وائل فؤاد مدير عام مستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وفد المجلس بحضور مجموعة من الفرق الطبية العاملة بالمستشفى، وتم عرض بيانات المستشفى والتي تشمل عدد المرضى والأسَرة وبيان مُدد الإقامة بالمستشفى، وذكر أن المستشفى تقدم كافة الخدمات التي يحتاجها المريض من كشف وتحاليل ودواء بشكل مجاني. 

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جولة داخل أقسام المستشفى 

وتفقد الوفد  أقسام الرجال المجاني (الطوعي - الإلزامي)، قسم التأهيل وعلاج الإدمان، أقسام دائرة المودعين، وكذلك العيادات الخارجية للأطفال والمراهقين. وكذلك تم تفقد مباني وعيادات وغرف المستشفى، إضافة  للوجبات التي يتم تقديمها للمرضى للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات.

تقديم العلاج التأهيلي للمرضى

وتابع وفد المجلس تقديم العلاج التأهيلي للمرضى النفسيين لمعالجة الاضطرابات النفسية والسلوكية المختلفة، وأعرب المرضى عن رضاهم عن جودة البرامج والخدمات الطبية المقدمة، والتي تساهم بشكل كبير في تحسن أوضاعهم وسلوكهم وحالتهم النفسية، خاصة مع تعامل الفرق الطبية بشكل إنساني مع كافة الحالات.

توصيات اللجنة 


وأوصت اللجنة بضرورة استمرار العمل في تطوير البنية التحتية لمستشفى الخانكة اتفاقا مع خطة وزارة الصحة والتي تسعى لدعم قطاع الصحة النفسية في كافة المحافظات للحماية حقوق المرضى النفسيين وتمكين العاملين في قطاع الطب النفسي من القيام بدورهم.

ورحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لأجل القيام بأنشطة مشتركة لدعم قطاع الصحة النفسية، ويدعو الجهات الإعلامية للقيام بحملات للتوعية بحماية الصحية النفسية.

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زيارة قومي حقوق الإنسان لمستشفى الخانكة مستشفي الخانكة قومي حقوق الإنسان

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