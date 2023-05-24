تعادل سلبي بين فيوتشر وسيراميكا كليوباترا بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فيوتشر، ونظيره سيراميكا كليوباترا، بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب السلام، ضمن فعاليات الجولة 29، من مسابقة الدوري الممتاز.

وفشل الفريقان في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون زيارة الشباك.

وكشف على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، التشكيل الأساسى الذى يخوض به مباراة سيراميكا، المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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يدخل فيوتشر المباراة بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم على، محمود مرعى، على الفيل، جوزيف جوناثان.

خط الوسط: ناصر ماهر، مهند لاشين، محمد رضا " بوبو "، غنام محمد.

الهجوم: أحمد عاطف، عبدالكبير الوادى.

أعلن حلمي طولان، المدير الفني لفريق الكرة الأول نادي سيراميكا كليوباترا، التشكيل الذي يخوض به مباراة فيوتشر، المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن فعاليات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

يدخل سيراميكا المباراة بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سيف تقا - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت.

موعد مباراة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق صافرة مباراة فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا فى تمام التاسعة والنصف مساء باستاد السلام.

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر وسيراميكا بالدوري الممتاز



تنقل مباراة فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجاري، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويسعى يوتشر بقيادة على ماهر لتحقيق الفوز على سيراميكا للمنافسة على الوصافة مع بيراميدز، بعدما فقد فيوتشر المركز الثانى، فيما يسعى سيراميكا في الظهور الأول للكابتن حلمى طولان، لحصد نقاط المباراة للتقدم في منطقة الأمان في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويمتلك سيراميكا 31 نقطة فيما يملك فيوتشر 51 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

حكام مباراة فيوتشر ضد سيراميكا

ويدير المباراة تحكيميا، وائل فرحان حكم ساحة يعاونه كلا من، رجب محمد القاضي مساعد أول، مصطفى حسين حكم مساعد ثاني، ومحمد ناصف حكم رابع، بينما يتواجد في غرفة الفيديو مصطفى الشهدي ويعاونه عمر فتحي.

تولى المخضرم حلمي طولان مهمة المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، ليكون خلفا للمدرب التونسي معين الشعباني الذي رحل لتدريب الترجي.

حلمي طولان مديرا فنيا لسيراميكا



وأعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع الكابتن حلمي طولان، رئيسًا لجهاز الكرة، ومديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للكابتن معين الشعباني.

ويضم الجهاز المعاون الكابتن حلمي طولان، الكابتن مجدي علام مدربًا عامًا، والدكتور ممدوح المحمدي مدربًا عامًا، والكابتن أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

حلمي طولان يحقق رقم قياسي في الدوري الممتاز



وبات حلمي طولان ثاني أكثر المدربين قيادة لفرق أندية في الدوري المصري الممتاز، حيث سبق وتولى تدريب 11 فريقا من قبل في الدوري المصري خلال 23 موسما، ارتفعت مع سيراميكا إلى 12 فريقا، وذلك منذ بداية عمله كمدير فني في موسم 1997-1998، عندما تولى تدريب منتخب مصر تحت 20 عاما، وبعد ذلك أصبح مدربا لفريق نادي الزمالك في موسم 1999-2000.

وتعادل سيراميكا مع غزل المحلة سلبيًّا في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري في اخر مباراة لمعين الشعباني في تدريب سيراميكا قبل الرحيل لتولي تدريب الترجي التونسي.

ويستعيد فريق سيراميكا جهود المدافع التونسي سيف تقا عقب انتهاء إيقافه بسبب الحصول على ثلاثة إنذارات.