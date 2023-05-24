حالات وقف بطاقة التموين نهائيا.. عدم الصرف 6 شهور متتالية أبرزها.. و12 سببا للاستبعاد من الدعم تعرف عليها

وقف بطاقات التموين، تعد خدمات البطاقات التموينية من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن ويحصلون من خلالها على عدد من السلع الأساسية بقيمة 50 جنيه للفرد الواحد، بالإضافة إلى صرف الخبز المدعم.

وهناك بعض الأخطاء التي يقع فيها أصحاب البطاقات التموينية تتسبب في وقفها وحرمانهم من صرف مقررات الدعم الخاصة بهم نهائيا.

وقف بطاقات التموين

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وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من وقف بطاقة التموين نهائيا، وذلك إذا ارتكب صاحب البطاقة التموينية عددا من الأفعال، وهي:

في حالة عدم صرف السلع والخبز بها لمدة 6 أشهر متتالية، موضحة أن عدم صرف المواطن لمستحقاته التموينية لمدة ٦ شهور متتالية يحذف البطاقة آليًا.

وأكدت وزارة التموين أنه إذا تم ضبط بطاقة التموين مرتين متروكة لدى صاحب المخبز البلدي أو البقال التمويني، ففي حالة ترك المواطن بطاقة التموين عند صاحب المخبز أو البقال التمويني، يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفي حالة تكرار ضبط البطاقة يسقط حق صاحب البطاقة المضبوطة أو أحد المستفيدين بها المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى حيث يتم إلغاؤها نهائيا.

محددات الاستبعاد لبطاقات التموين

كما أن هناك عدد من محددات الاستبعاد تتسبب في وقف بطاقة الدعم نهائيا، وهي:

أصحاب الدخل الحكومى المرتفع لمن يحصل على 9600 جنيه، ومن لديه مرتب تأمينى مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدارس.

ومن يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة، ومن تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.

خاصة أن نصيب دعم الفرد على بطاقة التموين ثابت ولم يتغير ويبلغ 50 جنيها للفرد، وتقل حصة الفرد الخامس والسادس لتصل إلى 25 جنيها.

ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين يوميا على 5 أرغفة خبز بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر، وفي حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على "فارق نقاط الخبز‏" على هيئة سلع، بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.

نصيب الفرد من السلع التموينية

وتضمنت تعليمات وزير التموين نصيب الفرد من السلع التموينية على البطاقات بعد ارتفاع أسعارها، والتي جاءت كالآتي:

صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة.

صرف لكل فرد 1 كيلو سكر حسب احتياجه وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة التموينية الواحدة.

صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد بها عن 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز للبطاقة 4 أفراد فأكثر، أو يتم صرف عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي تقل عن 4 أفراد ويتم صرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة 4 أفراد فأكثر.

ويتم صرف باقي المستحق من الدعم للمواطن من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام الخاص بالمقررات التموينية-

ويوجد حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا 5 جنيهات، على أن يتم الصرف بحد أقصى 4 مرات فقط في الشهر.

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