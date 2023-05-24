إصابة شخصين في حادثين منفصلين بدير جبل الطير بالمنيا
أصيب شخصان، أحدهما سقط من علو، والثاني نتيجة مغص معوي، أثناء الاحتفالات بمولد السيدة العذراء بدير جبل الطير في شرق النيل بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.
تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي سمالوط النموذجي تتضمن وصول "علي.ح" 39 عاما، مصابا بتقلص معوي، وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته أثناء تواجده في دير جبل الطير تزامنا مع الاحتفالات بمولد السيدة العذراء السنوي، وتم تقديم الرعاية الطبية والإسعاف الأولية للمريض حتى تماثله للشفاء.
كما تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مستشفى سمالوط النموذجي بوصول "فارس.م" 20 عاما، طالب، مقيم في مدينة المنيا، مصابا بكسر بالقدم، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابته نتيجة سقوطه من علو لاختلال توازنه، أثناء تواجده بدير السيدة العذراء بجبل الطير لحضور الاحتفالات السنوية.
ويشهد دير جبل الطير في شرق النيل بمركز سمالوط، الاحتفالات السنوية بمولد السيدة العذراء مريم، والتي بدأت الجمعة الماضية وتنهي غدا الخميس، بحضور الآف الزوار الذين يتوافدون من شتى أرجاء محافظة المنيا.
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