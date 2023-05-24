موظف يتعدى على والد طليقته بالضرب فى 15 مايو بسبب رؤية الأطفال

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على موظف لقيامه بالتعدى بالضرب باستخدام كرسي على دكتور جامعي والد طليقته بسبب رؤية الأطفال مما أسفر عن إصابته فى مدينة 15 مايو.

إصابة دكتور جامعي بمدينة 15 مايو

تلقى قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفي حلوان العام مفادها استقبالها دكتور جامعي، مصاب بجروح وسحجات، وعدم القدرة على فرد الإصبع، بسبب قطع في الوتر القابض، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وطليق نجلته، بسبب خلافات حول رؤية الأطفال، وتطور الأمر وقام الأخير بالإعتداء عليه بواسطة كرسي مما أسفر عن إصابته السابقة.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».