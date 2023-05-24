الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

موظف يتعدى على والد طليقته بالضرب فى 15 مايو بسبب رؤية الأطفال

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على موظف لقيامه بالتعدى بالضرب باستخدام كرسي على دكتور جامعي والد طليقته بسبب رؤية الأطفال مما أسفر عن إصابته فى مدينة 15 مايو.

 

إصابة دكتور جامعي بمدينة 15 مايو

تلقى قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفي حلوان العام مفادها استقبالها دكتور جامعي، مصاب بجروح وسحجات، وعدم القدرة على فرد الإصبع، بسبب قطع في الوتر القابض، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وطليق نجلته، بسبب خلافات حول رؤية الأطفال، وتطور الأمر وقام الأخير بالإعتداء عليه بواسطة كرسي مما أسفر عن إصابته السابقة.

-إعلانات-

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

بلطجة وأسلحة بيضاء أمام لجنة امتحان بمركز المنصورة (صور)

إصابة مواطن بطلق خرطوش في مشاجرة بحلوان

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صابة دكتور جامعي بمدينة 15 مايو مدينة 15 مايو قسم شرطة 15 مايو اخبار الحوادث الحوادث اليوم أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم.. النص الكامل للتحقيق مع ملك الطحالب حاتم الكومي بالأموال العامة.. شاب ينهي حياة عمه دفاعا عن والده في الوراق.. الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة بعين شمس

القبض على عامل شرع في قتل شاب بسبب معاكسة زوجته فى حلوان

شاب ينهي حياته بتناول مادة سامة فى أوسيم

السبب كلب، الأمن يكشف حقيقة استغاثة سيدة من جيرانها بالحدائق

رائحة كريهة تقود مباحث الجيزة لجثة مسنة متحللة داخل شقة بالعمرانية

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أكتوبر

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق داخل شقة بالعجوزة

شاب ينهي حياة عمه دفاعا عن والده في الوراق

الأكثر قراءة

ساويرس ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق تسبب في مصرع وإصابة 3 أشخاص

هالاند يواصل اصطياد أساطير البريميرليج، تييري هنري أبرز الضحايا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

محتال صيني ينجح في سرقة 600 ألف دولار بالذكاء الاصطناعي

أعلى مسؤول طبي أمريكي يحذر: وسائل التواصل تضر الصحة النفسية للشباب

سلاحف تتسبب في تغريم مطعم 375 ألف يورو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بسبب "نكتة" خسر كل حاجة ورصيده في البنك انخفض من 200 ألف لـ 2 جنيه.. جوانب من حياة إسماعيل يس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية