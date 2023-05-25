أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

ننشر أسعار الذهب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس داخل الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2720 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2380 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2040 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1591 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 19040 جنيهًا.



أسعار الذهب اليوم الاربعاء

وكانت صعدت أسعار الذهب عالميا امس الأربعاء، متأثرة بتراجع طفيف للدولار والعائد على سندات الخزانة في ظل أزمة سقف الدين الأميركي، بينما تتجه الأنظار أيضا إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تلمسا لمؤشرات على مسار أسعار الفائدة مستقبلا.

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وزاد الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1977.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 5:21 بتوقيت جرينتش وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1979.80 دولار.

وأنهى ممثلون للرئيس الأمريكي جو بايدن وجمهوريون بالكونغرس جولة أخرى من محادثات سقف الدين دون التوصل لقرار أمس الثلاثاء مع اقتراب الموعد النهائي لزيادة حد اقتراض الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، نقلًا عن وكالة "رويترز".

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام فيما انخفض الدولار، الأمر الذي يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 23.45 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1052.70 دولار. كما زاد البلاديوم 1% إلى 1460.61 دولار.

الاستثمار فى صندوق الذهب مصر

وقالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، إن طرح أول صندوق للذهب فى مصر خطوة هامة وقوية تستهدف حماية المواطن المصرى، وتوفير فرص للاستثمار وطرق جديدة للمواطن المصرى تساعده على استثمار أمواله بشكل آمن، بالإضافة إلى الادخار وزيادة معدلات استثماره حيث إن هذا النوع من الاستثمار يتميز بأنه استثمار طويل المدى.

وأضافت أن صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة وعلى رأسها الذهبى هى صناديق للتحوط، وحماية أموال المستثمرين، وحفظ قيمة تلك الأموال، وبالتالى الصندوق فرصة جديدة للمواطن المصرى وبخاصة صغار المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية جيدة فى ظل التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، كذلك الأزمات العالمية والمحلية التى تضغط على قيمة العملة وتؤدى إلى إضعافها فى تلبية الاحتياجات الحياتية.

الاستثمار العقارى وأسواق الأسهم

وأشارت إلى أنه إذا ما قارنا بين الاستثمار فى الصندوق الجديد بالنسبة للمواطن البسيط والاستثمار العقارى وأسواق الأسهم ومخاطرها العالية وغيره فإن الصندوق هو الأكثر مناسبة لظروف المواطنين البسطاء، وأصحاب الأموال البسيطة.خاصة ان الحد الادنى وسعر الوثيقة 10 جنيهات

اسعار الذهب اليوم، فيتو

أول صندوق للاستثمار في المعادن

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول صندوق للاستثمار في المعادن وذلك بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، استكمالًا لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.