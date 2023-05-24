الخميس 25 مايو 2023
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ثقافة وفنون

أحدث ظهور ليارا السكري بعد ارتباط اسمها بتامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

يارا السكري، فيتو
يارا السكري، فيتو

نشرت  الموديل  يارا السكري مقطع فيديو تروج به للسياحة المصرية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أول ظهور ليارا السكري بعد تصدرها الترند

ويعد هذا الظهور الأول ليارا السكري بعد تصدرها مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، و وذلك بعد تصريحات المطربة المعتزلة بسمة بوسيل طليقة النجم تامر حسني، والتي هاجمت فيها مديرة السوشيال ميديا لنجم الجيل هالة عمر. 

 وظهرت يارا السكري في الفيديو الذي نشرته على “إنستجرام:” أثناء زيارتها لبعض الأماكن السياحية في مصر مثل الأهرامات  

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وعلقت يارا السكري علي الفيديو قائلة:"  السياحة المصرية ليس لها مثيل في العالم ودائما تأتي مصر في المقدمة  جمالها لا يضاهى أدعم السياحة المصرية.

وتصدر اسم الفنانة الصاعدة والموديل يارا السكري خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تصريحات المطربة المعتزلة بسمة بوسيل طليقة النجم تامر حسني، والتي هاجمت فيها مديرة السوشيال ميديا لنجم الجيل هالة عمر. 

يارا السكري 

وعلى الفور، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم يارا السكري من جديد والتي ارتبط اسمها بالنجم تامر حسني خلال الفترة الماضية، حيث كانت قد ظهرت معه في فيلم الفلوس والذي طرح في نهاية عام 2019. 

علاقة تامر حسني بـ يارا السكري 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تشير إلى أن يارا السكري تعرفت على النجم تامر حسني من خلال صديقتها "هالة عمر" مديرة السوشيال ميديا لتامر، ولذلك فإن بسمة بوسيل ترى أن هالة كانت سببا في انفصالها عن زوجها تامر حسني. 

فيما زعم بعض النشطاء أن تامر حسني ويارا السكري تجمعهما علاقة عاطفية، إلا أن الثنائي لم يؤكدا أو ينفيا ذلك.

 

فيما زعم بعض النشطاء أن تامر حسني ويارا السكري تجمعهما علاقة عاطفية، إلا أن الثنائي لم يؤكدا أو ينفيا ذلك.

من هي يارا السكري 

ولدت يارا السكري في عام 1998 في مدينة بورسعيد.

وبدأت يارا السكري مشوارها كموديل ثم شاركت بعد ذلك في فيلم قصير اتبعه مشاركتها لتامر حسني في فيلم "الفلوس".

 

وشاركت مؤخرًا في مسابقة ميس ايليت التي أقيمت في الغردقة. 

 

وتوجت يارا السكري بلقب أفضل ابتسامة وملكة جمال مصر في مسابقة ميس ايليلت ٢٠٢٣.

 

وشاركت يارا السكري النجم وليد توفيق في كليبه الأخير الذي صوّره في مدينة الغردقة.

 

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