النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك

أعلنت وزارة النقل إطلاق حملة تحت عنوان سلامتك تهمنا لمحاربة السلوكيات الخاطئة.

وأكدت وزارة النقل استمرارها في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع"فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

حيث ناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية السادة المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

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