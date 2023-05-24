خطة البرلمان تكشف حقيقة زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية وحجمها بالموازنة

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا صحة لزيادة الأسعار في الأجهزة الكهربائية والمياه الغازية بـالموازنة الجديدة.

حقيقة زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية والمياه الغازية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": هناك شائعة تتردد أن هناك زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية والمياه الغازية.

السلع التي تشهد زيادة في الرسوم والضرائب

ولفت: الموازنة الجديدة ستشهد فرض 10% زيادة علي السلامون والجمبري والاستاكوزا والجبنة الريكفورت والأنشوطة والكافيار، و10% زيادة علي اجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائية ومجفف الأيدي والأجهزة الحرارية ومحمصات الخبز وجمارك ساعات اليد والجيب، 5% زيادة علي اسعار تذاكر الأفلام الأجنبية في السينما، 5% زيادة علي عروض الأوبرا والباليه والتزحلق علي الجليد 10% زيادة علي الألعاب السحرية والحفلات والعروض الموسيقية والغنائية، و10% علي تذاكر عروض السيرك الأجنبي.

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الزيادة الجديدة في الموازنة

وأكد أن قيمة الزيادة الجديدة التي تم التصديق عليها في الموازنة العامة الجديدة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.



وكانت الجلسة العامة لـ مجلس النواب شهدت مطلع الشهر الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية، بيان الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس بكافة لجانه النوعية في مناقشة مشروع الموازنة.

بيان الحكومة أمام مجلس النواب



وتبدأ المناقشات من خلال اللجان النوعية، على أن يتم إعداد تقرير متكامل للعرض على الجلسة العامة، ليتم الموافقة عليها قبل 30 من شهر يونيو المقبل، ليبدأ العمل بالموازنة الجديدة الأول من يوليو.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية، وخطة التنمية الاقتصادية، قبل إقرارها قبل 30 يونيو من كل عام.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب



تنص المادة 144 على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلي: أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.

ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقمًا واحدًا.

ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.

رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.

وتنص المادة 145 على: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.

دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة باللجنة



وتنص المادة 146 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظرها.

ونصت المادة 147 على: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل، أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانًا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.