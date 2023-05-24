لجنة النشاط بالصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة في اجتماعها الأول غدًا

دعت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة دعاء النجار، أعضاء الجمعية العمومية، الراغبين في المشاركة في أنشطة اللجنة لاجتماعها الأول غدًا الخميس في تمام الساعة 3 عصرًا بمقر النقابة.

اجتماع لجنة المرأة

كما عقدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، جلسة نقاشية موسعة، الخميس الماضي لبحث أهداف واختصاصات اللجنة والقضايا والمشكلات المهنية التى تواجه الزميلات الصحفيات.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن فتح باب الانضمام إلى عضوية لجان الأنشطة المختلفة بنقابة، بهدف تطوير الأداء النقابي، والمشاركة في تقديم الخدمات النقابية للصحفيين.

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ولجان الأنشطة هي “: الرعاية الصحية والاجتماعية، المرأة، النشاط، الشئون العربية والخارجية، التشريعية، الحج والعمرة، الإسكان، الخدمات والتكنولوجيا، تطوير المهنة والتدريب، الحريات، المعاشات،الاقتصادية، الثقافية والفنية”.

وترسل طلبات الانضمام على البريد الإلكتروني للنقابة

‏elsahfyeen@gmail.com أو رقم الواتساب 01095469966، اعتبارًا من الخميس حتى الأربعاء المقبل، ويتولى رؤساء اللجان من أعضاء المجلس تحديد المواعيد المناسبة لعقد اجتماعات اللجان.