لكمات واشتباكات بالأيدي بين النواب، قتال شوارع تحت قبة برلمان بوليفيا (فيديو)

واقعة مأساوية تحت قبة برلمان بوليفيا بعدما تحولت ساحة مجلس النواب البوليفي إلى ساحة شجار والاشتباكات بالأيدي وشد الشعر واللكمات بين النواب بعد تقديم وزير في حكومة الرئيس اليساري لويس أرسي تقرير له.

وكان البرلمان استدعى وزير الحكومة إدواردو ديل كاستيّو لتقديم تقرير عن سجن لويس فيرناندو كاماتشو، الحاكم المحافظ لمنطقة سانتا كروس وأحد قياديي المعارضة، في ديسمبر.

فوضى داخل برلمان بوليفيا

وأثناء دفاعه عن شرعية عملية التوقيف، انتقد ديل كاستيو برلمانيين من كريموس، حزب كاماتشو، قائلا إنهم "مجموعات متطرفة وعنيفة جاءت لسرقة محافظ الشعب البوليفي".

وخلال تحدّثه، حمل نواب معارضون لافتات كتب عليها عبارات مثل: "مع السجناء السياسيين، ليس هناك ديوقراطية" وصورا لديل كاستيو عنوِنت "وزير الإرهاب".

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تبادل اللكمات بين 20 نائب تحت قبة البرلمان

وعندما حاول عدد من البرلمانيين الموالين للحكومة انتزاع اللافتات، اندلع شجار بين حوالى 20 نائبا تبادلوا خلاله اللكمات لدقائق، وفقا لصور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهى الشجار دون إصابة أي من الطرفين بإصابات خطرة.

#Actualidad #Mundo ¡𝗠𝗮𝗹 𝗲𝗷𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼! Una verdadera batalla campal se vivió en el Congreso de #Bolivia cuando uno de los ministros presentaba un informe y varias congresistas decidieron agredirse físicamente.

📷:Cortesíahttps://t.co/fXSCsXLRJE pic.twitter.com/4kfOMN8wx5 — Diario La Opinión (@laopinioncucuta) May 24, 2023



وعلّق تقديم التقرير لفترة وجيزة مع اتّهام النائبة من كريموس ماريا ريني ألفاريس ديل كاستيّو بترويج مناخ عدائي.



برلمان كردستان العراق

وكان برلمان كردستان العراق، شهد مساء الإثنين، واقعة مشابهة؛ بعد أن أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عراكا بالأيدي بين النواب.

وأظهرت لقطات الفيديو اشتباكا بالأيدي بين نواب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، إثر خلاف على جدولة أعمال اليوم المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان.

ولم تقتصر المعركة على أعضاء المجلس من الرجال، بل إن النساء شاركن في العراك، بقذف بعض المتعاركين على منصة رئاسة المجلس، بوريقات كانت في أيديهن.



عراك بالأيدي داخل الكنيست الإسرائيلي

ومنذ ايام انتشر فيديو على موقع "تويتر" لنواب يتعاركون بالأيدي داخل الكنيست الإسرائيلي، بسبب خطة حكومة الاحتلال لضريبة الممتلكات.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، اندلع عراك بين نواب في الكنيست، أثناء مناقشة خطة مثيرة للجدل لإعادة توزيع الدخل الضريبي بين السلطات المحلية، مع طرد اثنين على الأقل من المشاركين في الجلسة بالقوة.