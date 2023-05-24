الخميس 25 مايو 2023
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اقتصاد

رئيس هيئة قناة السويس: 2.3 مليار دولار إيرادات القناة في الربع الأول من العام

أسامة ربيع رئيس هيئة
أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،فيتو

أكد  أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس على هامش منتدى قطر الاقتصادي، أنَّ إيرادات القناة في الربع الأول من العام بلغت 2.3 مليار دولار، ومن المتوقَّع تحقيق القيمة نفسها أو أعلى بقليل خلال الربع الثاني من العام.

وأضاف أنَّ القناة تشهد زيادة متسارعة في معدلات عبور السفن والحمولات، مستبعدًا تراجع معدلات عبور ناقلات النفط والغاز من الجنوب إلى أوروبا برغم تراجع الضغوط على قطاع الطاقة في القارة العجوز.

 

وتوفر قناة السويس أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعدّ إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر التي تشهد شحًا في الوقت الراهن.

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وأشار  رئيس الهيئة إلى أنَّ أعمال التوسعة الحالية في القطاع الجنوبي للقناة سيتم إنجاز المرحلة الأولى منها بنهاية العام الجاري بطول 10 كم، وهو ما يجعل المناطق المزدوجة - السير في اتجاهين - من القناة تصل إلى 82 كم.

 

وتمثل توقُّعات رئيس الهيئة اليوم الأربعاء أقل من المستهدف الذي أشار إليه في مارس بوصول إيرادات القناة إلى 9 مليارات دولار في العام الجاري.

 

وكانت الهيئة أعلنت قبل بداية العام الجاري أنَّها ستبدأ في 2023 زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15%، وعلى سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%.

 

وأشارت الهيئة: "قرار زيادة الرسوم على السفن.. جاء وفق متطلّبات السوق ورواج حركة التجارة"،و أنَّ قرارات الزيادة أو التخفيض تخضع لعوامل السوق، ومن الممكن أن تنخفض الرسوم في حال وجود مستجدات جديدة.

 

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