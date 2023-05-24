بعد سنوات الخلاف.. السعودية تعيد العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق

أعلنت السعودية، مساء الأربعاء، أنه تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق.

عودة العلاقات السعودية الكندية

وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر": "تعلن وزارة الخارجية أنه في ضوء ما تم بحثه بين صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو.. فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق".

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وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، أنه في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022م، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق.



تفاصيل الأزمة

وكانت المملكة العربية السعودية، جمدت في العام 2018 تعاملاتها التجارية مع كندا، وطردت سفيرها وأمرت كل الطلبة السعوديين هناك بالعودة، بعد أن طلبت السفارة الكندية خروج أحد المطلوبين لدى القضاء السعودي؛ ما اعتبرته الرياض تدخلا في شأنها الداخلي، وتعديا على سيادتها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صادر عنها آنذاك، إن المملكة لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، مؤكدة أنها تعتبر السفير الكندي لدى الرياض "شخصا غير مرغوب فيه ولديه 24 ساعة لمغادرة البلاد"، وأعلنت "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة" بين البلدين.

تلك الأزمة دفعت السفير الكندي السابق لدى الرياض، دينيس هوراك، إلى التصريح حينها، إلى القول إن كندا ارتكبت أخطاء في تعاملها مع السعودية ساعدت في إشعال نزاع دبلوماسي.

وقال هوراك، إنه "لم يكن هناك من داع لهذا الوضع.. أن نصيح من على الهامش، لا أعتقد أن ذلك يأتي بنتيجة"، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبرالية بقيادة جاستن ترودو، كان عليها أن تخصص وقتا أكبر لإصلاح العلاقات مع الرياض.