الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يُكرّم عددا من التنفيذيين المتميزين خلال المجلس التنفيذي (صور)

الزملوط يكرم التنفيذيين
الزملوط يكرم التنفيذيين بالوادي الجديد، ڤيتو

كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء، عددا من التنفيذيين المتميزين في مهامهم الوظيفة، بحضور لفيفٍ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.  

وتم تكريم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة لعام ٢٠٢٢ والتي حصدت بها المحافظة ثلاثة مراكز متقدمة بفئات أفضل مدينة وقرية وموظف حكومي على مستوى الجمهورية، كما أشادت الجائزة بالمشاركة المتميزة لمركزي الخارجة والفرافرة وقرية بغداد بباريس.  

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كما شمل التكريم الجهود الفعالة لرؤساء عدد من القرى الأكثر مبيعًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة؛ تيسيرًا على المواطنين، وكذلك جهود وأنشطة فرع المجلس القومي للسكان وأندية السكان بالوحدات القروية في التوعية ومحو الأمية للسيدات بالقرى، بالإضافة إلى تكريم أحد الأطباء البيطريين، تقديرا لتفانيه في عمله بالإدارة البيطرية بباريس.

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محافظة الوادى الجديد المجلس التنفيذي تكريم المتميزين بالوادي الجديد جائزة مصر للتميز الحكومي لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد القيادات التنفيذية

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