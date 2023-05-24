الخميس 25 مايو 2023
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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، تطور جديد في موقف الشناوى من اللحاق بمباراة الوداد المغربي

محمد الشناوي، فيتو
محمد الشناوي، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، اقترب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة أمام الوداد المغربي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي جاهز لمباراة الوداد المغربي


وعلمت فيتو أن الشناوى أصبح جاهز للمشاركة في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بعدما خضع لبرنامج علاجي مكثف و وجلسات علاج ساهمت في تحسن حالة الشناوي من إصابته في تمزق في عضلة السمانه التى تسببت في غيابه عن مباراتى الأهلى امام الترجى في إياب الدور نصف وأمام إنبى بالجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز.

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موعد مباراة الاهلى والوداد المغربي

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف  يوم 4 يونيو المقبل موعدا لمباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وحدد الكاف الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة موعدا لمباراة الأهلى والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته على ملعب القاهرة الدولي 

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد VAR  والكاميروني فومو كارين مساعد ثان علي تقنية VAR.

 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوداد

وتذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي على قناة bein sport  الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

 

كما تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

الجدير بالذكر أن لقاء الإياب سوف يقام يوم 11 يونيو المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

 

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة  في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

 

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

 

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

 

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

 

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

 

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

 

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

 

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

 

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

 

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي


10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

 

11- الأهلى 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

 

12- الأهلى 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

 

مشوار الوداد المغربي بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

 

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

 

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري  ذهاب دور الـ 32


2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري  إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات


4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات


5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات


9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزانى ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزانى إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)


11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2  صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي


30 مباراة جمعت الأهلي مع أندية المغرب

وعلى مدار تاريخ الأهلي مع الفرق المغربية في 30 مرة منذ العام 1984 وخلال تلك المواجهات  تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة وخسر في 7 وحسم التعادل 10 مواجهات.

 

 

 

 

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