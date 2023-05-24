السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات نوم على خط مطروح استعدادًا لموسم الصيف
أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس وذلك:
مواعيد القطارات
اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحًا ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهرًا بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يوميًا طبقًا للجدول المرفق.
وتشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءًا ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحًا بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يوميًا طبقًا للجدول المرفق.
كما يتم تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحًا بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يوميًا طبقًا للجدول المرفق.
واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 14:20 ظهرًا ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساءًا بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يوميا طبقًا للجدول المرفق.
واعتبارًا من يوم السبت الموافق 17 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار نوم 773 / 772 القاهرة / مرسى مطروح أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف أسبانى أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءًا ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.
واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 775 / 774 مرسى مطروح / القاهرة مطروح أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 8 عربات نوم ، ومكيف أسبانى أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.
والهيئة دائما لاتتوانى فى خدمة وراحة جمهور السادة الركاب.
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