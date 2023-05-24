الخميس 25 مايو 2023
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اقتصاد

وزير المالية القطري: الأمر مع مصر تجاري بحت وتقديم الودائع والمنح أصبح صعبا

وزير المالية القطرى،فيتو
وزير المالية القطرى،فيتو

قال وزير المالية القطري، اليوم الأربعاء، إن دولة قطر ما زالت  ملتزمة بمتابعة الاستثمارات التي تعهدت بها لمصر والبالغة 5 مليارات دولار، ولكنها لن تستمر في تقديم الودائع والمنح.

وأشار وزير المالية القطري فى تصريحات لوكالة “بلومبرج” إلى أن الأمر مع مصر تجاري بحت، لم يعد مجرد تقديم المنح والمساعدات فقد أصبح هذا الأمر صعبًا للغاية".

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وقال وزير المالية القطري لـ"بلومبرج" في المنتدى الاقتصادي القطري اليوم، إن الدوحة تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار لمصر في مارس من العام الماضي، قائلا: "نحن ملتزمون بذلك".

 

وأشار إلى أن  قطر منفتحة على المزيد من الاستثمارات في مصر و"تتطلع إلى قطاعات التصنيع والاتصالات والسياحة".


برنامج الطروحات فى البورصة  المصرية 

ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية بهدف  توفير الدولار وفي إطار اتفاق صندوق النقد الدولي الذي وقعته في ديسمبر الماضي، شاركت في عدة قطاعات بينها شركة الفنادق الحكومية المزمع تأسيسها، وشركات أسمدة ومواني وبنوك، فيما طرحت الشهر الجاري حصة في شركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة منها 70% حاليا.

 

وتعاني مصر فجوة تمويلية بمليارات الدولارات، بالإضافة صعوبات في توفير العملة الصعبة، وذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة أن لديها خطة لتمويل احتياجاتها، على الرغم من تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي.

 

وتستهدف الحكومة جمع ملياري دولار من برنامج الطروحات بحلول نهاية يونيو المقبل.

 

ووفقا لـ بلومبرج، تشكل الودائع الخليجية - لكل من قطر والسعودية والإمارات والكويت - ما يقرب من نصف ديون مصر قصيرة الأجل.

 

وكانت قد أودعت قطر 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدتها على مواجهة الصعوبات التي تمر بها.

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