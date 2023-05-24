وفد عماني يزور غرفة القاهرة لبحث التعاون والتكامل التجاري والاستثماري

استقبلت غرفة القاهرة التجارية اليوم الأربعاء وفد من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان لبحث سبل زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.



وجاء على رأس الوفد العماني سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

وترأس الجلسة أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة في حضور سامح زكي نائب ثانِ رئيس غرفة القاهرة واللواء صلاح العبد أمين الصندوق وأشرف الشيمي سكرتير عام غرفة القاهرة وأعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة "شريف يحيي وكريم غنيم وإيهاب سعيد واشرف خضر وخالد حسانين ووليد رمضان".

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الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين



واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وسبل الاستفادة منها لزيادة حجم التبادل التجاري المشترك.

وإتفقا الطرفان علي تبادل المعلومات والزيارات والوفود واستخدام الطرق الحديثة في التواصل لبحث إحتياجات السوقين في القطاعات والأنشطة المختلفة بما يحقق طفرة تقدمية حقيقية في العلاقات الثنائية الإقتصادية مستفيدين من الدفعة القومية للقيادة السياسية في مصر وسلطنة عمان من أجل دعم العلاقات الإقتصادية والثقافية والإجتماعية والارتقاء بمستوياتها إلي أعلي المستويات والإستفادة من الإتفاقيات التي وقعتها البلدين مع كافة الكيانات الإقتصادية عالميًا لفتح أسواق جديدة إقليميًا ودوليًا.

وقال أحمد الوسيمي في كلمة غرفة القاهرة أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة نحو تطوير العلاقات بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم العمانيين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري ومن ثم تكامل الأدوار من أجل دعم اقتصاد البلدين في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والعماني.

الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين



ولفت "الوسيمي" إلى دعم القيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإستثمار والمستثمرين وأن الحكومة المصرية قامت بحزمة إجراءات محفزة على الاستثمار مثل الفرص الإستثمارية والتجارية في البلدين وإنشاء مناطق صناعية متعددة وتسهيل الإجراءات الإنشائية للشركات والبنية التحتية المسبوقة من شبكة طرق وكباري وكهرباء بجانب إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا والذي أصدر في أول اجتماع له 22 قرارًا محفزًا على الاستثمار ودعم المستثمرين والصناعة وغيرها من التسهيلات المهمة والداعمة متوقعًا ان تشهد العلاقات المصرية العمانية علي الصعيد الاقتصادي طفرة بعد هذه الجلسة التي يسودها الود والحب مع أشقاؤنا العمانيين.



وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أن مصر وعمان ترتبطان بعلاقات تاريخية ووجودنا اليوم بمصر يعتبر تأكيدًا علي هذه العلاقات ورغبة في تطويرها إلى أعلى المستويات علي كافة الأصعدة مشيرًا إلى تطور الصناعات المصرية بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة والسوق العماني يحتاج إلي المنتجات المصرية وهناك معرض خلال أيام سيتم تنظيمه بسلطة عمان للتعريف بالمنتجات المصرية ونشرها بالسوق العماني.

ودعا سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس الجانب المصري لزيارة عمان لبحث سبل التعاون على أرض الواقع كما حدث اليوم بغرفة القاهرة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع عمان في التعاون لدخول أسواق أخري جديدة ونستفيد كرجال أعمال عمانيين ومصريين من الدعم الحكومي في البلدين والتحرك نحو زيادة التعاون والتكامل من أجل تنمية اقتصادي البدين.