الخميس 25 مايو 2023
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أخبار مصر

نقابة المهندسين تصدر بيانًا هامًا بسبب أزمات في القيد

نقابة المهندسين،فيتو
نقابة المهندسين،فيتو

أصدرت نقابة المهندسين بيانًا اليوم الأربعاء، للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وصفته بالأكاذيب حول الخطاب الإجرائي الموجَّه من أمين عام النقابة إلى وكيل أول النقابة بصفته رئيس لجنة القيد والمعادلات.

وجاء نص بيان نقابة المهندسين كالآتي:

 

بيان نقابة المهندسين

١- فوجئ مجلس نقابة المهندسين فور تولِّيه المسئولية في أبريل 2022 بوجود قيد لمهندسين حاصلين على شهادات معادلة لدراسة الهندسة من الخارج، وأن بعض هؤلاء حصلوا على تلك الشهادات بنظام الدراسة عن بُعد (أون لاين) وبعضهم حاصل على شهادة الثانوية العامة- قسم أدبي، وآخرين حاصلون على شهادة الدبلوم، كما فوجئ المجلس بوجود دفعة وحيدة تم قبولها درست بنظام التعليم المفتوح، وكان هذا في بداية عام 2018 وفي نهاية الفترة الأولى للمجلس قبل السابق.

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٢- قررت لجنة القيد والمعادلات في أول اجتماع لها عددًا من القرارات غير المسبوقة للحد من هذا العوار في القيد الذي رفضه مجلس النقابة وأدانه بشدة، حيث قررت اللجنة برئاسة الدكتور مهندس حسام رزق- وكيل أول النقابة، ضرورة الاطلاع على شهادة الثانوية العامة للمتقدمين للقيد، وتقديمها للنقابة، وضرورة تقديم الحاصل على معادلة لدراسة الهندسة بإحدى الدول الخارجية لشهادة تحرُّكات تثبت وجوده في تلك الدولة أثناء فترة الدراسة.

٣- وافق مجلس النقابة في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس2022 على ما أوصت به لجنة القيد والمعادلات.

٤- بالنسبة للخطاب المنشور، فهو خطاب إجرائي لإبلاغ رئيس لجنة القيد والمعادلات بموافقة المجلس على استكمال الإجراءات لمن تظلَّموا من رفض قيدهم بالنقابة، طبقًا لما نصت عليه المادة (٥) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ في شأن نقابة المهندسين والمادة (2) من لائحة النظام الداخلي للنقابة.

وشددت النقابة في بيانها على عدم الانجراف وراء الشائعات المغرضة، مطالبة أعضاءها بالتثبتت بالمستندات الدامغة.

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