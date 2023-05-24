الدوري المصري، مشوار طلائع الجيش قبل مباراة الأهلي

الدوري المصري، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء المقرر إقامتها مساء بعد غد الجمعة على ملعب الكلية الحربية.



مشوار طلائع الجيش بالموسم الحالي

وخاض فريق طلائع الجيش 27 مباراة في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 وخسر في مثلها وأحرز لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 37 هدفا ليحتل المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

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مباريات طلائع الجيش بالدوري الموسم الحالي

1-طلائع الجيش 0-0 الداخلية الجولة الأولى بالدوري



2- طلائع الجيش 2-1 إنبى الجولة الثانية بالدوري

3- طلائع الجيش 1-3 الاتحاد السكندري الجولة الثالثة بالدوري



4- طلائع الجيش 0-2 الأهلى الجولة الرابعة بالدوري



5- طلائع الجيش 0-4 الزمالك الجولة الخامسة بالدوري

6- طلائع الجيش 3-1 المصرى الجولة السادسة بالدوري



7- طلائع الجيش 3-2 غزل المحلة الجولة السابعة بالدورى



8- طلائع الجيش 1-0 البنك الأهلى الجولة الثامنة بالدوري



9- طلائع الجيش 0-0 فيوتشر الجولة التاسعة بالدوري

10- طلائع الجيش 2-2 حرس الحدود الجولة العاشرة بالدوري



11- طلائع الجيش 1-1 فاركو الجولة الحادية عشرة بالدوري

12- طلائع الجيش 1-2 المقاولون العرب الجولة الثانية عشرة بالدوري



13- طلائع الجيش 1-2 سموحة الجولة الثالثة عشرة بالدوري



14- طلائع الجيش 1-1 الاسماعيلي الجولة الرابعة عشرة بالدوري



15- طلائع الجيش 0-0 سيراميكا كليوباترا الجولة الخامسة عشرة بالدوري



16- طلائع الجيش 2-2 أسوان الجولة السادسة عشرة بالدوري



17- طلائع الجيش 0-1 بيراميدز الجولة السابعة عشرة بالدوري



18- طلائع الجيش 0-1 الداخلية الجولة الثامنة عشرة بالدوري



19- طلائع الجيش 0-0 إنبى الجولة التاسعة عشرة بالدوري



20- طلائع الجيش 3-4 الاتحاد السكندري الجولة العشرين بالدوري

21- طلائع الجيش 0-1 المصرى البورسعيدي الجولة الحادية والعشرين بالدوري

22- طلائع الجيش 0-2 البنك الأهلى الجولة الخامسة والعشرين بالدوري



23- طلائع الجيش 0-0 فيوتشر الجولة السادسة والعشرين بالدوري



24- طلائع الجيش 1-0 غزل المحلة الجولة الرابعة والعشرين بالدوري



25- طلائع الجيش 3-2 حرس الحدود الجولة السابعة والعشرين بالدوري



26- طلائع الجيش 2-2 فاركو الجولة الثامنة والعشرين بالدوري



27- طلائع الجيش 0-0 المقاولون العرب الجولة التاسعة والعشرين بالدوري

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش



وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة من مساء بعد غد على ملعب الكلية الحربية.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الأهلى وطلائع الجيش على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

35 مباراة جمعت الأهلي وطلائع الجيش



والتقى الأهلي مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 مباراة في بطولة الدوري الممتاز ومباراتين في بطولة كأس مصر ومباراة في بطولة كأس السوبر المحلى.

واستطاع الأهلي الفوز في 26 مباراة وحسم التعادل نتيجة 7 مواجهات بين الفريقين وفاز فريق طلائع الجيش في مباراتين.

ونجح لاعبو الأهلي في إحراز 63 هدفًا في شباك فريق طلائع الجيش بينما أحرز لاعبو طلائع الجيش 16 هدفًا في شباك الأهلي.

مباريات الأهلي بالدوري الموسم الحالي

وفاز الأهلي على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على فريق الداخلية برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلى we بالسلام بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتعادل الأهلي مع فريق فيوتشر إف سي سي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي.

وفاز الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعادل الأهلي مع فريق سموحة بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام.

وتعادل الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق بيراميدز بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق إنبى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وتعادل الأهلى مع فريق المصرى البورسعيدي بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفاز الأهلى على الزمالك بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف نظيف بمباراة الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على أسوان بثلاثية نظيفة بمباراة الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب زهرة الجنوب بأسوان.

وتعادل الأهلى مع الداخلية بنتيجة 1-1 بمباراة الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلى we بالسلام.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بالجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلى we بالسلام.

وفاز الأهلى على فريق غزل المحلة بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق فريق فاركو بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الجولة الخامسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق سموحة السكندرى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.

وفاز الأهلى على فريق إنبى السكندرى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.