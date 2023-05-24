وزير التموين يبحث أزمة الأمن الغذائي بالمنتدى العالمي للأسواق بروما

ألقى الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الكلمة الرئيسية في افتتاح المنتدى العالمى للأسواق الذى أقيم في العاصمة الإيطالية روما، وشارك في افتتاحه فرانشيسكو لولوبرجيدا وزير الزراعة والأمن الغذائي الإيطالي، وكيو دونيو رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO"، وفريدا كريفكا وزيرة الزراعة الألبانية ورئيسة المركز الدولى للبحوث الزراعية المتطورة في البحر الأبيض CIHEAM، وايتورى براندينى رئيس الاتحاد الإيطالي للشركات الزراعية كولديريتى.

-إعلانات-

يأتي ذلك بحضور قيادات الحكومات والمنظمات وأسواق الجملة والأسواق الزراعية من أكثر من 68 دولة، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية وممثل مصر بالتحالف العالمى.



وأكد الوزير في كلمته على أهمية تكاتف الجهود لمجابهة مشاكل الأمن الغذائي العالمية والتي تتعاظم مع ما يمر العالم أجمع به من فقر مائى وآثار التغيرات المناخية والتي تم مناقشة آليات مجابهتها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة العالم في مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ.

إطلاق مبادرة تحالف الأسواق



وأشار إلى أن مبادرة إطلاق التحالف العالمى للأسواق من أهم ما يمكن في هذا الاتجاه لخفض الهالك الذى يتراوح من 20% إلى 40% خلال سلاسل الإمداد من المزرعة الى المستهلك وذلك للسلع الزراعية خاصة سريعة التلف، مما سيزيد الإتاحة ويخفض الأسعار.



وأوضح ان الزراعة هي المشغل الأول في غالبية دول العالم متجاوزا 26,5% من حجم العمالة وتشكل أكثر من 10% من الناتج العالمى الإجمالي والذى يتضاعف إذا أضيف له نصيب اللوجيستيات والتجارة الداخلية، ويتضاعف مرة أخرى في الدول النامية.



دعم المزارعين

وأوضح أن مختلف دول العالم تقدم دعم للمزارعين لأسباب متعددة وبطرق مختلفة، ولأن المنظومة الحالية لا تحقق العائد الكافي للمزارعين، وأن أسواق المزارعين سواء للجملة أو اليوم الواحد هي احد أهم الآليات في هذا الصدد.

وأكد أن تحديث وتطوير منظومة سلاسل الإمداد من المزرعة الى المستهلك هي الآلية المستدامة التي يجب أن نسعى جميعا إليها، وهو ما نطبقه حاليا في مصر بتوجيهات من رئيس الجمهورية في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وحكومات إيطاليا وفرنسا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لخلق منظومة متكاملة تتضمن بورصة سلعية وأسواق جملة ونصف جملة ومراكز لوجيستية متضمنة محطات فرز وتعبئة ومخازن مبردة، وشبكة من الصوامع تغطى عموم الجمهورية.



وتواكب مع عقد المؤتمر اجتماع للدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية مع ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة مع كيو دونيو رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" وقيادات المنظمة، حيث تم مناقشة سبل التعاون في مجال الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد استنادًا لخبرة المنظمة عبر عقود في عشرات الدول، وكذا القيام بتنفيذ دراسة تطوير أسواق اليوم الواحد في كافة ربوع مصر وتقديم معونة فنية وتدريب للمزارعين لتطوير أساليب العرض وزيادة القيمة المضافة وذلك بمنحة من الحكومة الإيطالية.

كما تم عقد اجتماع للدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية فريدا كريفكا وزيرة الزراعة الألبانية ورئيسة المركز الدولي للبحوث الزراعية المتطورة في البحر الأبيض CIHEAM حيث تم تباحث تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين مصر والبانيا الى جانب التعاون مع منظمة CIHEAM والتي ستقوم بتنفيذ توصيات الدراسة التي ستنفذها الـ FAO على ارض الواقع في الريف والحضر بمنحة من الحكومة الإيطالية كمرحلة أولى قدرها 750 ألف يورو وذلك لتطوير أسواق اليوم الواحد وتقديم معونة فنية وتدريب للمزارعين لتطوير أساليب العرض والأهم زيادة القيمة المضافة من خلال تصنيع مبسط للمواد الأولية المنتجة استنادا لما يتم في إيطاليا والذى يحقق قيمة مضافة تتجاوز 68 مليار يورو سنويا، الأمر الذى سيزيد من دخل المزارعين وتحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاجية ويحد من الهجرة الداخلية والخارجية.

-------------------------------------------------------------------

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

