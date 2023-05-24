الخميس 25 مايو 2023
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منوعات

محتال صيني ينجح في سرقة 600 ألف دولار بالذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي،
الذكاء الاصطناعي، فيتو

استخدم محتال في الصين تقنية الذكاء الاصطناعي لتغيير شكله وانتحال شخصية صديق رجل أعمال انتزع منه أكثر من نصف مليون يورو، على ما أفادت السلطات.

ويوضح الضحية "غوو"، الذي لم تُذكر سوى كنيته، أنه تلقّى في أبريل  مكالمة عبر الفيديو من شخص بدا شبيهًا شكلًا وصوتًا بأحد أقاربه.


لكنّ الشخص الذي كان يتحدّث معه كان في الواقع محتالًا "استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل ملامح وجهه"، على ما ذكر مقال نشرته الإثنين وسائل إعلام تابعة لسلطات فوتشو (شرق).

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وادّعى المحتال أن صديقًا آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال. ونجح في إقناع "غوو" بتحويل 4.3 مليون يوان (نحو 614.89 ألف دولار) من الحساب المصرفي لشركته.

ونقل المقال عن رجل الأعمال قوله "أثناء المكالمة عبر الفيديو، كنت متأكدًا من أنني عرفت وجه الشخص الذي يتصل بي وصوته، لذلك كنت مطمئنًا".

وبعدما حوّل "غوو" المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته.

وأدرك رجل الأعمال الخطأ الذي اقترفه عقب ردة الفعل التي أظهرها صديقه، فاتصل بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكّن من استرداد 3.4 مليون يوان (485.44 ألف دولار)، بحسب المقال.

ولم يجر التوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.

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