انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شرق العوينات الداخلة في الوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في حادث مروري اليوم الأربعاء، بمنطقة شرق العوينات.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة المرور بالمحافظة بانقلاب انقلاب سيارة مكروباص على طريق "شرق العوينات - الداخلة".

تفاصيل الحادث

أدى الحادث إلى إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق "شرق العوينات - الداخلة" بمحافظة الوادي الجديد، مما أسفر عن إصابة تامر جبريل أنس 34 سنة، وأسامة مسعد يوسف 40 سنة، وأحمد علي محمد 42 سنة، وطارق أحمد محمد علي 58 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

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وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.