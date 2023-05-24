الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

زراعة الإسكندرية توريد 97% من القمح للمساحات المزروعة

حصاد القمح بالإسكندرية،
حصاد القمح بالإسكندرية، فيتو

كشفت مديرية الزراعة بالإسكندرية، عن اعداد حصاد القمح والتي بلغت 21 ألفًا و384 فدانًا من محصول القمح، بنسبة بلغت 97.5% من إجمالي المساحات المزروعة بالمحافظة البالغة 21 ألفا و933 فدانا.

وبلغت كميات القمح المحلي الموردة لصوامع الإسكندرية 87 ألفا و59 طنا و897 كيلو، منذ بداية موسم الحصاد، حتى اليوم الأربعاء.

وكانت قد جهزت مديرية التموين والتجارة الداخلية 7 أماكن بالإسكندرية لاستقبال القمح عبارة عن 3 صوامع و4 بناكر، بإجمالي سعة تخزينية 208 آلاف و180 طنا بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المحددة.

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وتضمنت أماكن التوريد 3 صوامع هي"صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالى سعتها 90 ألف طن، وجاهزة لاستقبال سعة 30 ألف طن من الأقماح المحلية، وصومعة كينج مريوط وإجمالي سعتها 60 ألف طن جاهزة لاستقبال سعة 30 ألف طن من الأقماح المحلية، وصومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 ألف طن جاهزة لاستقبال سعة 30 ألف طن من الأقماح المحلية".

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