معاون وزير الإسكان: نحارب ظاهرة سمسرة الأراضي.. والدولة دشنت 61 مدينة جديدة خلال السنوات الماضية (حوار)

>> طروحات الأراضى كشفت عن الجيل الثانى والثالث من المستثمرين العقاريين



>> إقبال كبير على أراضى الأفراد "مسكن"



>> اعتماد 37 قرارا وزاريا لتطوير مشروعات بالساحل الشمالى الغربي

كشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية عن آخر تفاصيل طروحات الأراضى وخطط تنمية وتطوير المدن الجديدة ضمن مخططات الدولة لتدشين مدن الجيل الرابع فى سياق الحوار التالى لـ "فيتو":

*بداية، حدثنا عن اجراءات مكافحة ظاهرة السمسرة فى الأراضى سواء للأفراد أو الشركات ؟

وزارة الإسكان تسابق الزمن للإسراع من وتيرة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، وتعمل على إتاحة الأراضى لكافة الشرائح من المواطنين والمستثمرين بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

والوزارة تقدم عدد من البرامج المختلفة لطرح وتخصيص الأراضى سواء للأفراد أو الشركات، وتتيح شهريا حزمة من قطع الأراضى وفقًا لآلية التخصيص الفورى بأنشطة استثمارية متنوعة تلبى طلبات واحتياجات الشركات، بالإضافة لبرنامج مسكن لإتاحة أراضى الأفراد بمساحات مختلفة بالمدن الجديدة، وطروحات الوزارة تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين والمطورين العقاريين.

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*ماعدد المشروعات العقارية التى اعتمدتها هيئة المجتمعات العمرانية منذ بداية العام ؟



هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت قرارات وزارية لـ٥٨ مشروعا منذ بداية العام الجارى بمساحة ١١٩ ألف فدان بمختلف المدن الجديدة منهم قراران وزاريان بالعاصمة الإدارية بمساحة ١٢٣ فدانا وذلك لبدء أعمال تطوير وتنمية تلك المشروعات.

*ماهى آخر تطورات ملف تقنين أراضى الساحل الشمالى الغربى وحصيلة الشركات التي وفقت أوضاعها... وعدد الشركات التي قدمت ملفاتها؟



عدد الشركات التى قدمت ملفاتها لهيئة المجتمعات العمرانية حوالى 400 شركة وذلك لتقنين وتوفيق أوضاع أراضيها، وانتهت حوالى 100 شركة بالفعل من إجراءات تقنين أوضاعها.

*ماذا عن المخططات الجديدة التى أقرتها الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى ؟



الهيئة أصدرت 37 قرارا وزاريا لمشروعات بالساحل الشمالى الغربى بمساحة 7627.74 فدان وذلك منذ عام 2020، وعدد القرارات الوزارية خلال عام 2023 بلغت 7 قرارات وزارية لمشروعات بمساحة 1540.59 فدانا بهدف تطوير هذه المشروعات وفقًا للمخططات الجديدة التى أقرتها الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى.

*وماذا عن نسب الحجز ببرنامج “مسكن” ؟



نسبة الأراضى المخصصة بمحور الأكثر تميزا 50% من قطع أراضى الطرح الأول من برنامج مسكن والذى تم خلال الفترة من (2022/12/8 حتى 2023/2/7).

و 90% من الأراضى سيتم استكمال قيمة أسعارها بها بالدولار الأمريكى، كما بلغت نسبة الحجز لقطع الأراضـى بمحاور (المميز - المتوسط) 93% من قطع الأراضى المطروحة، وتم تخصيص قطع الأراضى المطروحة بمدينة المنصورة الجديدة (ضمن مدن الجيل الرابع المنشأة حديثا) بنسبة 100%وتضمن الطرح الأول لأراضى مسكن 305 قطع أرض بالمدن الجديدة.

فيما تضمن الطرح الثانى لبرنامج مسكن 481 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالى، 56 قطعة أرض بمحور الأراضى الأكثر تميزًا بمدينتى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر)، بجانب 146 قطعة أرض بمحور الأراضى المميزة، بمدن (الشروق – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان)، بالإضافة إلى 279 قطعة أرض بمحور الأراضى المتوسطة، بمدن (بدر – السادات – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة).

*هل هناك إقبال على طروحات اراضى وزارة الإسكان؟



طروحات وزارة الإسكان من الأراضى شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين، وأظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثانى والثالث.

ولم يقتصر السوق على أسماء بعينها كانت موجودة على رأس المجال خلال السنوات الماضية، والدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمكنت خلال السنوات الماضية من تدشين 61 مدينة جديدة حتى الآن، واستطاعت الدولة إنشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة والتى ساهمت فى توفير آلاف فرص العمل وتسكين المدن الجديدة.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".