فاتورة التدهور البيئي في مصر.. 24 مليار جنيه تصرف على علاج الأمراض الناتجة عن التلوث.. و47 مليار التكلفة السنوية

فاتورة التدهور البيئي، لعقود طويلة ظلت قضايا ومشاكل البيئة هي التحدى الأبرز للكثير من الحكومات المتعاقبة، حيث لم يأخذ هذا الملف الحيوى نصيبه الوافر من الاهتمام في السياسات أو البرامج التنموية، رغم أن المصريين القدماء، هم أول من وضعوا أسس حماية البيئة في العالم، إلا أننا لم نستثمر هذا التاريخ، ولم نواكب تطورات العصر في حماية مواردنا والحفاظ عليها لنأتى في مصاف الدول التي تعانى تلوث الهواء والضوضاء، ليواصل ناقوس الخطر دقاته مهددا بتزايد المخاطر على حياة المصريين وعلى مواردنا الطبيعية وعلى الاقتصاد عموما.

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ومن منطلق أنه دائما ما يقاس تقدم الشعوب بقدرتها على الحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة وعلى مواردها الطبيعية، وأيضا من منطلق أن هناك علاقة وثيقة بين التنمية والبيئة، ولا يمكن أن تقوم التنمية دون موارد بيئية مستدامة، أولت القيادة السياسية قضايا البيئة اهتماما خاصا، وتم وضعها ضمن أولويات الدولة إيمانا بدورها الحيوى كأحد أضلاع تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر.

وخلال السنوات الماضية لمسنا تحولا جذريا في هذا الملف نتيجة حزمة الإجراءات والبرامج الطموحة لتطوير أساليب التعامل مع البيئة وزيادة الوعى بها والذى ظهر جليا في مدى الاهتمام بالبعد البيئى ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030.

بداية ظهور التدهور البيئي في مصر

بدأ التدهور البيئي خلال الـ 25 عاما الأخيرة، نتيجة للتقدم الصناعي الجائر، وبعدها أدركت الدول أهمية حساب قيمة التدهور البيئي، الذي لابد أن يقوم على أسس علمية سليمة، وبالفعل تم إجراء دراسات لحساب التدهور البيئي لأول مرة خلال عام 2001.

قطاع النقل أكثر القطاعات تلويثا للبيئة في مصر

وتبعا للإحصائيات الرسمية فإن تكلفة التدهور البيئى في مصر تصل إلى حوالى 47 مليار جنيه سنويًا، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قطاع النقل هو ثانى قطاع بعد "الطاقة" تسببًا فى تلوث الهواء، حيث يمثل قطاع النقل، خاصة عوادم المركبات حوالى 23% من الانبعاثات الضارة المسببة لتلوث الهواء.

قطاع النقل، فيتو



إجمالي تكلفة التدهور البيئي في مصر سنويًا



وتبعا لإحصائية أخرى فيبلغ إجمالي تكلفة التدهور البيئي في مصر سنويًا 24 مليار جنيه، تصرف علي علاج الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي.

وأكد أحمد عبدالوهاب، أستاذ التلوث البيئي بالمجالس القومية المتخصصة، أن الثورة الصناعية الضخمة التي تشهدها مصر الآن تتمثل في أكثر من 26 ألف مصنع، إضافة لهجرة 27 مصنع أسمنت ملوثًا للبيئة إلي مصر باعتبارها إحدي الدول النامية، وتعوق توفير بيئة مصرية نظيفة.

وأضاف أن نسبة التلوث البيئي في مصر ثابتة إلي حد ما، حيث إن زيادة الضغط علي الفلاتر الموجودة بالمصانع تؤدي لإتلافها، وطالما أن أسعارها مرتفعة دائمًا فلن يكلف مصنع أسمنت نفسه 7 ملايين جنيه قيمة فلاتر جديدة، وهذا ما نجحت الدول المتقدمة في توفيره لشركاتها.

تلوث الهواء أكبر التهديدات للصحة العامة في مصر

ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولى، فإن أثار تلوث الهواء تكلف مصر نحو 5% من الناتج القومى السنوى، حيث يكلف تلوث الهواء مصر أكثر من 30 مليار دولار في توفير الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية الاقتصادية كل عام، وتوصلت الدراسة، التي تبحث في تأثير التلوث على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن مصر تدفع أكبر تكلفة لسوء جودة الهواء، إذ تنفق ما يقرب من 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بسبب ارتفاع معدل الأمراض المرتبطة بالتلوث، والمعمول في الأشخاص الذين يتنفسون تركيزات عالية من الجسيمات والذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الجهاز التنفسي والسرطان.



أعلى معدل وفيات مرتبط بالتلوث يوجد في مصر

ذكرت التقارير أيضا أنه في مصر، حيث يوجد أعلى معدل وفيات مرتبط بالتلوث، ففي عام 2019، سجلت مصر وفيات مبكرة لأكثر من 150 من كل 100 ألف شخص بسبب الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، تليها عُمان وقطر (125 حالة وفاة لكل 100 ألف) والعراق (122 لكل 100 ألف)، وتشير إحصائيات أخرى إلى أن عدد الوفيات في عام 2019 بلغ 90 ألفا، أي ما يعادل 250 شخصا في اليوم تقريبا.

وفي عام 2013، عانت مصر من خسائر في الرفاهية الاجتماعية تعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بسبب الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، وهي أعلى نسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تلوث الهواء، فيتو

وكذلك تصدرت مصر المنطقة فيما يتعلق بفقدان ناتج العمالة وهو ما ينتج عن مرض العمال لدرجة عدم تمكنهم من العمل وانخفاض الإنتاجية والذي قدر أنه يكلف البلاد نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويكون التأثير على الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي في مصر، والذين يشكلون وفقا لأحد التقديرات 63% من العاملين، أكثر حدة بسبب فقدان الدخل الذي يعانون منه عند المرض أو رعاية أفراد الأسرة المرضى.

وذكر تقرير البنك الدولي أيضا أن المستويات المرتفعة من التلوث قد يكون لها آثار سلبية على عائدات السياحة في المستقبل، إذ أن "الأجواء المتدهورة قد تلحق الضرر بصورة مدينة معينة في عيون السياح وبالتالي تقلل من رغبتهم في زيارتها"، والسياحة هي أحد أهم مصادر الدخل في البلاد، وشكلت في عام 2019، 19% من إجمالي الناتج المحلي.



جهود مصر في خفض مستويات التلوث

ووجدت دراسة أجريت في عام 2020 أن مصر تعمل بشكل مطرد على خفض مستويات التلوث في بعض المناطق حتى عندما يبدو أنها ساءت في مناطق أخرى.

وأطلقت مصر مشاريع مثل برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) التابع لوزارة البيئة، والذي جرى تدشينه في عام 1991، لتشجيع الاستثمار في العمليات الصناعية الأقل ضررا من خلال القروض المدعومة من البنك الدولي، وشهدت المرحلة الأخيرة من المشروع في عام 2015 تمديد حد ائتمان بقيمة 120 مليون يورو لتمويل هذه التحولات. وشهدت المرحلة الثانية من المشروع انخفاضا في معدل تلوث الهواء بنسبة 91% عبر 35 مشروعا فرعيا ممولا من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، حسبما ورد.

السيطرة على "السحابة السوداء" في القاهرة

ساهم حرق قش الأرز في المناطق الريفية بمصر في الظهور الموسمي "للسحابة السوداء" الكبيرة التي تخيم على منطقة القاهرة الكبرى. ولطالما ساهمت طرق التخلص من النفايات على نطاق واسع في تدهور خطير في جودة الهواء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. في عام 2014، سجل نحو 946 حريقا مرتبطا بحرق قش الأرز في منطقة الدلتا، حسبما ذكر التقرير نقلا عن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

قش الأرز، فيتو

و اعتبارا من عام 2015، فرضت الحكومة غرامات ضخمة تصل إلى 100 ألف جنيه على حرق المخلفات ووسعت الحوافز المقدمة للتجار لشراء النفايات الزراعية وبيعها للشركات الخاصة (التي تتلقى أيضا دعما حكوميا) لاستخدامها في تصنيع السلع، وساهمت الجهود المبذولة منذ عام 2015 في انخفاض كبير في عدد الحرائق وتحسن ملحوظ في جودة الهواء خلال مواسم الحرق المعتادة.

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