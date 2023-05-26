يقدم بنك القاهرة العديد من البطاقات الائتمانية فيزا المشتريات والتي تبدأ حدودها من 3000 جنيه حتى مليون جنيه.

حدود فيزا المشتريات من بنك القاهرة

ويتيح بنك القاهرة فيزا المشتريات بكافة الضمانات وتناسب الشرائح المختلفة من "شرائح الموظفين / رجال الأعمال والمهن الحرة / أصحاب الأوعية الادخارية / أصحاب العيادات /عضوية نادي الجزيرة".

طرح بنك القاهرة أكثر من طريقة لاستقبال الحوالات لعملائه على فروع بنك القاهرة.



وتشمل طرق استقبال العملاء لحوالات على بنك القاهرة ما يلي:

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طرق استقبال الحوالة من بنك القاهرة

١- عن طريق الحساب من خلال السويفت كود ورقم الـ iban

٢ - من خلال إصدار بطاقة حوالات للمصريين بداية من سن ١٨ سنة

٣ - الحوالات الواردة على الشباك والمدة المستغرقة لوصول الحوالة يختلف من شركة لأخرى حسب طريقة إرسال الشركة لهذه الحوالة ويتم تنفيذها خلال فترة من ١٥ إلى ٣٠ دقيقة من وقت استلام الحوالة من الشركة.

٤- عن طريق شركة ريا موني جرام وهي حوالات سريعة يتم استقبال الحوالة خلال ١٠ دقائق من إرسالها واستلامها ببطاقة الرقم القومي فقط، أما إذا كان غير مصري الجنسية لا بد من جواز سفر سارٍ.



ويتم صرف حوالات موني جرام في الوقت الحالي بعملتي الدولار واليورو.

ويمكن صرف حوالات ريا بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو، كما يمكن استقبال حوالات موني جرام من أي فرع ما عدا التجمع الخامس وستارز، ويمكن صرف حوالات ريا من أي فرع ما عدا سيتي.

يبحث العديد من عملاء البنوك عن أسباب منع وصول الحوالة البنكية في موعدها وأسباب تأخر الحصول على حوالات بنكية لهم.

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية أبرز أسباب تمنع وصول الحوالة البنكية لعملاء البنوك في المواعيد المحددة.

أسباب منع وصول الحوالة البنكية

وتشل قائمة تلك الأسباب مايلي:

1- من أشهر أسباب تأخر الحوالات البنكية هي المتعلقة بالإجازات.

2- إذا كان البنك لا يعمل في يوم إرسال الحوالات المصرفية من بنك المرسل، سواءً بسبب الإجازات الرسمية كإجازات نهاية الأسبوع، فلن تقدر على استلام حوالتك في هذه الأيام.. لا يتعلق الأمر فقط بالإجازات الرسمية.

3- اختلاف توقيتات العمل من دولة لأخرى.

بيانات الحوالات البنكية

ولعل من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي:

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

هل يمكن سحب الحوالة بالدولار تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

حوالات الدولار

وحول سحب الحوالة بالدولار فإنه بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنية المصري أو الدولار الأمريكي. وذلك بعد إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.

عروض استقبال الحوالة

يبحث العديد من عملاء البنوك عن أفضل العروض من البنوك فيما يخص استقبال حوالة الدولار خاصة فيما يتعلق برسوم الاستقبال.

رسوم حوالة بنك مصر

يقدم بنك مصر كل تلك المزايا برسوم تنافسية حيث لا يتم خصم أي رسوم غير معلنة من جانب المستفيد من الحوالة، إضافة لأسعار صرف وتغيير عملة تنافسية.

ويقدم بنك مصر لعملائه خدمة استقبال حوالة الدولارات، مما يوفر للعملاء العديد من الوسائل لتلقي تحويلاتهم بطريقة سهلة وبسيطة من خلال نظام آلي في كافة أنحاء الدولة.