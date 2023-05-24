4 مستندات لحصول الفلاحين على قرض البنك الزراعي المصري

تهدف القروض الزراعية التي يقدمها البنك الزراعي المصري إلى مساعدة الفلاح وصغار المزارعين في تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحسين مستوى دخل المزارعين ويساعد في تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

ويعد قرض البنك الزراعي تحت عنوان ازرع.. احصد... وبعدين سدد وسيلة مهمة لمساعدة الفلاحين لاسيما في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعية.

وتشمل تفاصيل قرض البنك الزراعي للفلاحين مايلي:

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سعر العائد 5% للمحاصيل المدعمة

يتم تحديد القيمة التسليفية بناء على مساحة الحيازة الزراعية ونوع المحصول المراد زراعته.

يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعتها.

فيما تضم الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض البنك الزراعي التالي..

صورة بطاقة الرقم القومى.

صورة بطاقة الحيازة الزراعية / عقد الإيجار الموثق / فى حالة الأرض حق الانتفاع إحضار ما يثبت ذلك.

بطاقة الخدمات الزراعية.

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل.

سلفة محصول الذرة

وفي سياق متصل حدد البنك الزراعي سلفة محصول الذرة بقيمة ١٩٢٥٠ جنيها للفدان وبفائدة بسيطة 5%.

وقال البنك الزراعي إن هناك عدة مستندات يجب استيفائها في فروع البنك لإتمام عملية التمويل.

الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومى.

صورة بطاقة الحيازة الزراعية.

بطاقة الخدمات الزراعية.

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل.

كارت الفلاح وتفاصيل استخراجه

كما وضع البنك الزراعي عدة شروط لضمان حصول أصحاب وملاك الأراضي الزراعية علىكارت الفلاح ميزة لاسخدامه في صرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية.

خطوات استخراج كارت الفلاح

وتشمل خطوات الحصول علي كارت ميزة من البنك الزراعي لملاك الأراضي الزراعية ما يلي:

تقديم الطلب أولا من خلال الجمعية الزراعية ليتم إدخال بيانات الحيازة.

ثم التوجه إلى فرع البنك الزراعي الموجود داخل القرية لسداد مصروفات البطاقة 50 جم.

طباعة الكارت من خلال الشركة المختصة ويتم إرساله إلى الفرع ليتم تسليمة للعميل.

ويعكف مسؤولو البنك الزراعي المصري على وضع خطة للتوسع في إعداد ماكينات الصراف الاليATM على مستوى الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي من البنك الزراعي

وتصل أعداد الماكينات الصراف الآلي لبنك الزراعي المصري حاليا إلى نحو 1200 ماكينة منتشرة في قرى ومدن الجمهورية حيث يجري حاليا العمل على زيادة هذه الأعداد بشكل كبير.

ومن جانب آخر شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري وبنك مصر والبنك الأهلى، وذلك بحضور كل من علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي.

وقع البروتوكول من جانب البنك الزراعي المصري صالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان ومن جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب،بحضور اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتورة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور محمود فوزى مدير عام الشؤون القانونية.

قروض البنك الزراعي المصري