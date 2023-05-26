الحد الائتماني على فيزا المشتريات من بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل الحد الائتماني لفيزا المشتريات في بنك مصر خلال لفترة الحالية وذلك عقب آخر اجتماع للبنك المركزي.

والحد الائتماني في فيزا مشتريات بنك مصر من 2000 جنيه مصري حتى أقل من 3000 جنيه مصري وذلك فق للكروت التي تصدر بدون ضمان عيني حيث تستخدم هذه الفيزا في الشراء من الإنترنت والدفع بالجنيه وكذلك السحب النقدي ويمكن سحب الحد 100% من الحد الأدنى لاستخدام الفيزا.

تفاصيل فيزا مشتريات بنك مصر

وفيزا المشتريات من بنك مصر عبارة عن قرض يمنح للعميل في شكل بطاقة ائتمان لمن يرغب في شراء السلع المعمرة والأجهزة الإلكترونية بأنواعها المختلفة من شركة العربي بالتقسيط.

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استخدامات البطاقة:

تستخدم فيزا المشتريات في شراء السلع المعمرة والإلكترونية من جميع منافذ البيع التابعة لشركة العربي وكذلك من خلال العديد من موزعيه المعتمدين بالقاهرة والمحافظات.

مزايا متعددة توفرها فيزا المشتريات من بنك مصر

تقسيط قيمة المشتريات على 24 شهرًا بدون مقدم وبأقل قسط شهري.

الاستفادة بخدمات مراكز الصيانة التابعة لشركة العربي.

سهولة سداد الأقساط بالبطاقة لدى كافة فروع البنك المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية وعلى مدار 24 ساعة يوميًا من فروع البنك بالعديد من المطارات والفنادق.

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر

صورة بطاقة الرقم القومي.

أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 شهور)

إثبات الدخل وفقًا للآتي: -

للموظفين:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين) على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو

ثلاثة إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام ساب أو

كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.

صاحب نشاط تجارى أو صناعي:

صورة مستخرج حديث للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

صاحب مهنة حرة:

صورة ترخيص مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وكارنيه النقابة.

صاحب نشاط تجارى أو صناعي:

بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة يتم تقديم أحد المستندات التالية: -

كشف حساب بنكي آخر 6 شهور باسم العميل أو باسم شركته أصل أو صورة معتمدة من البنك المصدر.

شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالبنك المركزي.

شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبة لآخر السنة.