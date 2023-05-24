الأربعاء 24 مايو 2023
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اقتصاد

الدولار يقترب لأعلى مستوى له في شهرين بعد تعثر محادثات سقف الدين

الدولار الأمريكي،
الدولار الأمريكي، فيتو

سعر الدولار اليوم، حوم الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين يوم الأربعاء وسط إقبال المستثمرين على العملة التي تمثل ملاذا آمنا في ظل استمرار تعثر المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة.

رفع سقف الدين

وتحذر وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن الحكومة الاتحادية قد لا يكون لديها ما يكفي من مال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.

ويحجم المستثمرون إلى حد كبير عن الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر عالية بعدما انتهت جولة جديدة من المحادثات بين البيت الأبيض والجمهوريين يوم الثلاثاء لرفع سقف الدين دون أي بادرة تقدم.

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كم سعر الدولار اليوم

ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة إلى 103.51 في ساعات التداول المبكرة في آسيا، وهو مستوى يقل قليلا عن ذروة شهرين التي لامسها المؤشر خلال الليل عند 103.65. وارتفع المؤشر بنحو اثنين بالمئة في مايو.

الدولار الآن

واستقر الين عند 138.58 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 138.91 خلال الليل، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.11 بالمئة إلى 1.2424 دولار.

كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6610 دولار.


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الدولار سقف الدين وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

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