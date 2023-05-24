تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة تناولوا وجبة دجاج " فاسد" في سوهاج
أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة طعام دجاج فاسد معد بالمنزل منذ فتره بناحية أولاد عليو بمركز البلينا بسوهاج وتم نقلهم لمستشفى البلينا المركزى للتلقى العلاج.
تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد وصول لمستشفى البلينا المركزي كل من “نوره ع م ع"، 32 عاما - ربة منزل وزوجة شقيقها ”حنان ن ع ا"، 28 عاما - ربة منزل، “محمد ح ع م”، 13 عاما - طالب وشقيقه “ذياد”، 10 سنوات تلميذ نجلي شقيق الأولي ويقيمون بناحية أولاد عليو دائرة المركز مصابين حالة إعياء وقيئ إدعاء تناول طعام فاسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة
وبسوال الأولي والثانية أفاد حدوث إصابتهم عقب تناولهم دجاج " فاسد " معد بالمنزل منذ فتره ونفيا الشبهة الجنائية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.
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