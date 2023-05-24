القسم الثاني، أبوقير يصطدم بدكرنس وطنطا يواجه بايونيرز في مباريات مجموعة بحري

دوري القسم الثاني، ينطلق اليوم الأربعاء 8 مبارايات في مجموعة بحري وتقام في الخامسة عصرًا في الجولة 27، ومازال الفرق تتصارع بين ضمان البقاء في دوري المحترفين الموسم المقبل، ومنهم من ينافس علي الوصول للدوري الممتاز في نهاية الدوري.

مباريات الجولة 27 من مجموعة بحري

المنصورة × المجد السكندري

أبوقير للأسمدة × دكرنس

الأوليمبي × كفرالشيخ

بايونيرز × طنطا

الحمام × الهلال بالضبعة

المصري بالسلوم × جمهورية شبين

سبورتنج × بروكسي

بلدية المحلة × نبروه

-إعلانات-

ترتيب مجموعة بحري

وتستعرض فيتو ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات اليوم والتي جاء كالتالي:-

1 - طنطا‏ - 48 نقطة

2 - أبو قير للأسمدة - 47 نقطة

3 - بلدية المحلة.- 46 نقطة

4 - دكرنس - 46 نقطة

5 - جمهورية شبين - 45 نقطة

6 - بروكس ورك - 37 نقطة

7 - المنصورة - 37 نقطة

8 - كفر الشيخ‏ - 37 نقطة

9 - الأوليمبي - 34 نقطة

10 - الحمام - 32 نقطة

11 - سبورتنج - 28 نقطة

12 - نبروه‏ - 26 نقطة

13 - المجد السكندري - 24 نقطة

14 - الهلال بالضبعة - 22 نقطة

15 - بايونيرز - 18 نقطة

16 - المصرى بالسلوم - 12 نقطة



ترتيب مجموعة الصعيد

1_ الجونة 57 نقطة

2- لافيينا - 56 نقطة

3 - بترول أسيوط - 50 نقطة

4 - النصر للتعدين - 47 نقطة

5 - مصر المقاصة - 44 نقطة

6 - كيما أسوان - 41 نقطة

7 - المنيا - 38 نقطة

8 - ديروط - 35 نقطة

9 - الألومنيوم - 34 نقطة

10- أسمنت أسيوط - 34 نقطة

11 - شبان قنا - 29 نقطة

12 - الفيوم - 22 نقطة

13 - شباب طامية - 19 نقطة

14 - المدينة المنورة - 19 نقطة

15 - تليفونات بني سويف - 19 نقطة

16 - ملوي - 18 نقطة

ترتيب مجموعة القاهرة

1- زد اف سي 53 نقطة

2- السكة الحديد 50 نقطة

3- وادي دجلة 50 نقطة

4- القناة 46 نقطة

5- بتروجيت 42 نقطة

6- المصرية للإتصالات 42 نقطة

7- الترسانة 40 نقطة

8- منتخب السويس 39 نقطة

9- العبور 39 نقطة

10- بورتو السويس 36 نقطة

11- الانتاج الحربي 28 نقطة

12- إيسترن كومباني 27 نقطة

13- كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

14- مستقبل وطن 24 نقطة

15- النصر 22 نقطة

16- الإعلاميين 10 نقاط



